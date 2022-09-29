今日凌晨，亚马逊在北美召开了秋季硬件发布会，一口气带来了数款新品。虽然亚马逊已经在中国市场结束运营，但其依旧是全球智能家居产品的风向标。

本次发布会上，亚马逊发布了新款电子阅读器 Kindle Scribe、第五代智能音箱 Echo Dot、第二代车载智能音箱 Echo Auto、睡眠追踪器 Halo Rise、智能摄像头 Ring Spotlight、Blink 泛光灯摄像头、新一代路由器 Eero 以及智能电视 Fire TV Omni QLED、智能遥控器 Alexa Voice Remote Pro、电视盒子 Fire TV Cube 。同时，其家庭服务机器人 Astro 也迎来两大功能更新。

不一样的 Kindle

在此次发布会上，亚马逊带来了全新的 Kindle——不再完全执着于阅读的产品 Kindle Scribe。亚马逊表示，Kindle Scribe 是首款具有高分辨率 300 ppi 且支持手写笔的电子墨水阅读器。

该设备前置 10.2 英寸电子阅读器，厚度仅为 5.8 毫米，重量为 433 克。相比之下，Kindle Paperwhite 的重量为 205 克，新的升级基线 Kindle（2022）为 158 克。Kindle Scribe 的前灯方案由 35 个 LED 组成。相比之下，Kindle Oasis 有 25 个 LED，Kindle Paperwhite 有 17 个 LED，2022 年入门级 Kindle 有 4 个 LED。

标配的手写笔可磁吸在侧面，基于 Wacom EMR 技术打造，无需电池或充电。加 30 美元和选购高级手写笔，增加侧面自定义按键和顶部橡皮擦。为配合手写笔，Kindle Scribe 内置笔记应用，无论是对书中内容圈点批注还是灵感突现要记录，都方便很多，还支持云同步。为了增加实用性，Kindle Scribe 还支持 PDF 批注、Word 一键导入、保存网页等功能。

续航方面，官方标称每天看书半小时，可用 12 周之久，但如果是每天书写半小时的话，只能坚持 3 周。

Kindle Scribe 16GB 的起步价是 340 美元，还有 32GB 和 64GB 可选，顶配加高级笔落地要 420 美元，11 月上市。

不得不提的是，亚马逊中国在今年年初宣布将于 2023 年 6 月关闭 Kindle 电子书商店，硬件的退货服务也已经开启，截至到今年 10 月底结束。

多款新品助力智能家居体验再升级

在发布会上，亚马逊设备和服务高级副总裁 Dave Limp 就再次重申了亚马逊 “环境智能” 理念，亚马逊重磅宣布，其所有智能家居设备将在今年年底前与 Matter 兼容，为客户提供更多选择和灵活性。

智能音箱曾一度被认为是智能家居的中枢之一，但是近年来同质化严重。亚马逊发布了两个新的 Echo Dot 智能音箱：一个带时钟显示的版本，另一个没有。这些设备可能看起来与上一代相似，但现在配备了改进的音频以及温度传感器和点击手势控制。与此同时，带时钟的回声点具有更明亮的 LED 显示屏和更高的分辨率。

除了两个新的 Echo Dot 智能音箱外，亚马逊宣布，用户将能够将这些设备用作 Eero Mesh Wi-Fi 网络的 Wi-Fi 扩展器。虽然亚马逊在上面宣布的新 Echo 智能音箱将推出该功能，但它也将于 10 月 20 日推出第四代 Echo 智能音箱，以及 “未来几个月” 的第四代 Echo Dot 设备。

Alexa 一直是亚马逊引以为傲的智能语音助手，亚马逊表示，现在有 14 万种产品与 Alexa 兼容。本次亚马逊带来了在 2018 年后首次更新的 Echo Auto。和第一代产品一样，Echo Auto 融合了 Alexa，让用户可以自如地控制汽车的音频系统、蓝牙连接的通话等。第二代 Echo Auto 售价 54.99 美元，其拥有更小的体积和更少的麦克风，它通过改进的算法来弥补这一点，这些算法有助于它检测车内其他声音的语音命令，例如收音机或交流电。

值得一提的是，尽管一些宝马汽车已经支持 Alexa，但宝马现在正在使用语音助理的技术通过亚马逊的 Alexa 定制助理计划构建自己的系统。宝马计划在未来两年的某个时候推出自己的汽车助手。

亚马逊还展示了 Halo Rise，该款产品使用运动和呼吸传感器跟踪用户的睡眠，这些传感器会告知用户睡眠情况。用户也可以把它用作闹钟，Halo Rise 支持与 Alexa 交互，会用灯光和声音唤醒你。该设备售价 139.99 美元。

Fire TV Cube 的最新迭代包括 HDMI 输入，以便用户可以通过语音插入和控制电缆盒，其还支持 4K 超高清分辨率，支持 Wi-Fi 6E，以及比之前设备快 20% 的新八核芯片。新 Fire TV Cube 售价 139.99 美元。

亚马逊还发布了一款新的 Fire TV Onmi QLED 智能电视，首次配备杜比视界 IQ。这款 4K 电视搭载了传感器，借助自适应技术，主动感知用户何时走进房间及离开，在需要时关闭来省电。在识别到用户后，这款智能电视能够自动监测并触发相关指令，如向用户展示博物馆策展的艺术品、带有日程安排和新闻的小部件等。这一功能也可以根据用户个人喜好选择开启或关闭。

亚马逊智能摄像头品牌 Ring 的新 Spotlight Cam Pro 配备了更高级的功能，如 3D 运动检测、颜色预滚动和鸟瞰图。该设备支持有线供电、电池供电和太阳能功能，售价 200 美元起。

本次发布会上比较受关注的是 Astro。2021 年，亚马逊推出其首款家庭服务机器人 Astro，Astro 兼容了亚马逊的智能视频门铃服务和 Alexa 语音交互。Astro 将于今年晚些时候进行升级，这将允许它检测用户的宠物，并在它感知运动时向用户发送它们的视频。除此之外，Astro 还增加了监控门窗是否打开的功能。

此外，Astro 将在试点项目中为小型企业提供虚拟安全卫士（Virtual Security Guard）功能，它可以对室外摄像头 Ring 进行可视化监控，并在发生可疑事件时，向用户发送带有清晰视频的通知。Astro 目前售价 999 美元。

结语

毋庸置疑，该场发布会带来的产品进一步巩固了亚马逊在智能家居领域的地位，Alexa 也与亚马逊不断收购的产品线产品越来越契合。当亚马逊智能硬件设备的版图在用户家中泛滥的时候，随之而来的隐私安全问题更加凸显。

上个月，亚马逊进入智能家居的新细分市场，以 17 亿美元收购智能 Roomba 真空吸尘器制造商 iRobot。

美国经济自由项目的米勒表示，她对越来越多的设备可以收集用户数据感到担忧。“跟踪你的购物习惯，跟踪你的行动，甚至跟踪你家里的东西放在哪里，你前门外发生了什么。他们可以创建这个非常复杂、详细的数据配置文件，然后他们可以使用这些配置文件来扩展和发展自己的业务，” 米勒表示，通过这个过程，一些巨头将以此进一步占据市场优势。