现代汽车公司凭借其 Trailer Drone 全自动氢动力概念车在红点奖:2022 年设计概念中获得了其首个 “杰出” 荣誉。“Luminary” 荣誉是 Red Dot Award: Design Concept 授予的最高级别的认可,从 Red Dot 的 “Best of the Best” 获奖者中选出,作为设计师的灵感和榜样。

总体而言,现代汽车在德国北莱茵-威斯特法伦设计中心主办的年度盛会上获得了 “杰出奖”、“最佳中的最佳奖” 和 “优胜者” 三项大奖。除了 Trailer Drone 的 “杰出” 奖之外,Red Dot 还将 SEVEN 运动型多功能电动汽车 (SUEV) 概念获奖称号为 “Best of the Best”,并将基于机器人的 Plug & Drive (PnD) 模块化平台获奖称号为 “Winner”。 ‘

“Red Dot 再次认可了我们努力转型为智能移动解决方案提供商,该解决方案的设计基于多种技术,具有远见卓识。特别是,这是一个重要的模型,它展示了我们对基于氢燃料电池的全自动商用车的愿景,” 现代全球设计中心执行副总裁兼负责人 SangYup Lee 说。“这一杰出奖旨在表彰我们的设计师和工程师为实现零排放机动性梦想而付出的热情和努力。

Trailer Drone 是一种能够完全自主运行的氢动力集装箱运输系统。灵活高效的 Trailer Drone 凭借根据旅程配置的智能包装氢气罐的数量,确保一次充电后可行驶超过 1,000 公里,可与现有的集装箱运输系统相媲美。

现代设计这一概念是为了使用 e-Bogies 实现各种应用,类似于位于每辆火车车厢下方的车轮副车架。拖车无人机是一种独特且创新的商业移动解决方案,其中拖车放置在两个电动转向架上,使其能够在比普通拖车更窄的半径内旋转。

与仅用于集装箱运输的传统拖拉机不同,Trailer Drone 提供了一个多功能平台,能够进行无限的业务应用。当与集装箱拖车分开操作时,e-Bogie 可用于货物运输、建筑、消防和救援等各个领域。