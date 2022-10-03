过去的一年中，随着疫情效应的逐渐凸显，以线上场景为主要切入点的出海企业迎来了一波新的增长热潮。在此之中，网文出海的赛道也正随之变得愈发火热。

根据 data.ai 此前发布的数据显示，2021 年期间，全球移动设备使用时长达 3.8 万亿小时，达到了创历史记录的水平。其中，在全球十大移动市场中，用户每天使用移动设备的时长也达到了惊人的 4.8 小时之多。

作为体现，2021 年上半年全球图书与工具书类应用的海外消费者支出超过 9.8 亿美元，与 2020 年上半年相比增长了 65%。其海外下载量达到 10.7 亿次，增长了 20%。数据进一步指出，在此期间，中国出海图书与工具书类应用的总消费者支出达到 9450 万美元，较上年同期同比增长 87%；下载量达到 5852 万次，同比增长达 23%。

而如果把时间拉回更早之前，据《2020 网络文学出海发展白皮书》指出，截至 2019 年，国内向海外输出的网络文学作品就已达 10000 余部，覆盖 40 多个 “一带一路” 沿线国家和地区。并且仅在 2019 年，就有 3000 多部网络文学作品依靠翻译走出国门。

于此，不难发现，除了大环境中的 “偶然性” 机遇，中国网络文学出海赛道所呈现出的这种蓬勃发展的局面自然也离不开其中参与者们的不懈耕耘。日前，在 Google 的邀请下，动点出海有幸在 Google 开发者大会上同网文出海先锋点众科技进行了一场交流对话，并基于其所经历的出海历程一同见证了中国网文出海企业如何一步一步来到今天。

据介绍，点众科技旗下拥有 “点众阅读”、“点众文学”、“Webfic”3 个数字阅读品牌，其海外数字阅读业务 “Webfic” 已为全球 100 多个国家和地区的 500 多万用户提供英语、西班牙语、泰语、印尼语等多语种数字阅读服务。而作为其出海的出发点，点众科技海外业务负责人兼 CTO 庞岩向动点出海指出，在 19 年时，点众科技就已经着手准备进行出海，并首先做了面向全球华人的繁体内容产品。随后到了次年 11 月，点众科技便正式上线了其外文版本品牌 Webfic。

“为什么我们会去做海外这个事情？第一，点众科技是一家企业，我们肯定是评估了国内的一些移动互联网发展趋势以及一些政策相关因素。另一个很大的原因就是，国家现在积极提倡让中国的文化 ‘走出去’。我们在整个过程中，也在不遗余力的去跟联合出版集团等出版社，做中国优质文学作品 “走出去” 的活动。”

此外，他也补充道，在 19 年，点众科技看到海外市场有很大的空间。现在反过头来看，其当时的评估是非常正确的，并且这一趋势在今后仍有可能延续——“因为海外市场在这 2 到 3 年的时间内，尤其是网文行业的增长是非常迅速的。而今天上午我讲的其实我们也预判到，这一赛道可能在接下来的下一个 2 到 3 年内仍然会保持一个比较快速的发展势头。”

目前，据庞岩透露，在 Webfic 所主推的多个国家和地区中，无论是在 Google Play 还是 App Store 的畅销榜中，Webfic 都位列 Top 10 以内，并且在有些国家是 Top 3 以内、在中国台湾地区基本上就是 Top 1 的位置。

针对 Webfic 所取得的这一成就，他指出，从出海战略的层面上来看，Webfic 所遵循的是 “三步走” 的策略。即，一是 “走出去”——通过翻译将中国优秀网络文学作品带到海外；二是 “走进去”——计划培养一批海外网络文学作者进行原创；三是 “走上去”——通过 3 到 5 年的时间，在海外再造一个点众，力争成为海外文学的头部企业之一。

当然，具体而言，这三个步骤之中也包含了各自的难点。以走出去为例，庞岩表示，在这个过程中，点众科技发现，能够在海外找到优质的母语翻译者的难度会相对大一些，因为平台需要去把中国的优秀网络文学作品高质量地翻译出去。

然后是 “走进去”。他认为，这会侧重于如何去高效地跟海外的优秀网络文学作者去建立沟通、产生一个比较良性的机制、能够达到双赢的局面。针对这一问题，“我们也已经在尝试去培养海外的作品，并且也是有了一些成绩，为一些海外女性作者带来了不错的收入，让她们通过自己的创作力，解决了她们生活上的一些问题。”

“‘走上去’ 的难点则会在于内容的厚度以及内容的本地化程度。它是基于前两点的（走出去和走进去）。我们在目前虽然达成了一些目标，但是我觉得离这个目标可能还是会有一些距离。现在，在我们看来，这个步骤最重要的两个点就是内容的深度和厚度，也就是说内容的精品化，去打造更多的内容 IP，再去做一些延伸···”

最后，就 Webfic 的未来规划而言，庞岩也简单进行了一些分享。他表示，现阶段，Webfic 的主要输出方向还是以欧美和东南亚等的英文地区为主，并且在其中已经达到了 “走进去” 的阶段。接下来，Webfic 也正考虑进入日本和中东地区，“因为我们大家都知道，日本和中东地区的付费能力也是非常强的。在这些地区，我们会先 ‘走出去’，然后逐步地去拓宽。”