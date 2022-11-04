根据 Counterpoint Research 发布的数据，2022 年第三季度，全球个人电脑出货量同比下降 15.5% 至 7110 万台，这是继第二季度严重的年度连续下降后的又一波巨大的同比下降。本季度的下降主要是由于全球通货膨胀而导致的消费和商业市场的需求衰退带来的。尽管零部件短缺的问题已基本得到解决，但 OEM 和 ODM 对 2022 年第四季度和 2023 年上半年的情况仍持相对保守的看法。

虽然主要 OEM 厂商均开展了以其消费类产品线为主的大量促销活动，但本季度个人电脑的需求仍旧持续走低。此外，进入下半年后，厂商已经开始清库存以应对异常高的库存水平。虽然现在是消费类设备的销售旺季，但个人电脑 OEM 厂商认为去库存的过程将持续到 2023 年。Counterpoint 通过与供应链内部尤其是是在零部件供应商的工作人员沟通中获悉，2022 年第三季度将是库存最大值，并可能在未来几个季度开始下降，但供应链内部也无法确定出货量重新增长的具体时间。

2022 年以来全球 PC 库存积压情况

返校季的消费需求不足，经济不确定性导致的企业采购萎缩，以及促销活动的增加，都抑制了平均销售价格（ASP）的增长势头，也影响了整体 PC 市场的收入。

苹果在整体市场动力不足的情况下却录得了 7% 的同比出货量增长，这要归功于其第二季度受中国的城市管控导致的 ODM 制造计划中断影响后，在该季度末推出的新产品及时补足了出货量缺口。与此同时华硕本季度出货量仅同比下降 9%，这反映出其以企业为中心的战略能够在应对复杂的市场情况时，有相对弹性的出货表现，这也与其管理层在 2022 年制定的出货量目标一致。

联想录得 16% 的环比下降，与全球 PC 市场的情况基本一致，消费者需求的下降被企业支出部分抵消。其 23.7% 的市场份额与去年持平，反映出联想为应对衰退的市场而做出的强大努力。

惠普在第三季度以 1270 万台的出货量占据了 18% 的份额。这是自 2016 年以来，惠普第二个季度的市场份额低于 20%，主要是由于其更高的消费者群体占比，这意味着它在第三季度同比下降 26.5% 。

Dell 录得年同比出货量下降 20% 的和 17% 的市场份额。其 1200 万台的出货量比 2020 年第三季度要高一些，即在受益于几轮疫情带来的工作方式变化之前。

2022 年第三季度按供应商划分的全球 PC 出货量

PC 市场不太可能在 2023 年下半年之前有所增长

总体而言，2022 年下半年的全球 PC 出货量仍将相对高于疫情爆发前的水平。然而，芯片制造商 AMD 声称，PC 市场的衰退已经对该公司的业绩和前景造成了负面影响；而台湾 OEM 厂商宏碁和华硕的管理层都认为，PC 行业在 2023 年下半年之前不会恢复。

展望 2023 年，天空仍然被乌云覆盖。由于 PC 需求减缓，Counterpoint 也将 2022 年的出货量预测调整为同比下降 13%。在所有个人电脑产品领域中，该机构认为基于 Arm 的个人电脑和游戏电脑有望在苹果 M 系列产品的帮助下，以及在芯片制造商和更广泛的生态系统的增量研发努力下，更好地度过市场的衰退期。