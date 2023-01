data.ai发布了2022 年 12 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单,以下是详细内容:

12月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉,游戏厂商收入榜单前五名(按排名先后顺序)为腾讯、米哈游、三七互娱、IM30、莉莉丝。相比十一月,榜单前三排名没有变化,IM30上升1名至第四。榜单头部位置,IGG表现较为突出,排名前进2位,闯入前十。IGG旗下4X行军战斗类游戏《王国纪元》(Lords Mobile),于12月的最后一周(12/21-12/28)在其物品商店举行限时折扣,并搭配相应直播活动,使玩家有机会赢得礼物和游戏币。活动期间他们的收入更是达到其过去六个月以来的最高值,《王国纪元》(Lords Mobile)在12月的全球收入猛增10%。

榜单腰部位置,灵犀互娱凭借《三国志》系列游戏在收益方面的出色表现,排名上升2名至第十二。字节跳动延续上月的良好表现,排名持续前进,位列榜单第十三。旗下经营的《漫威:瞬战超能》(Marvel Snap)自2022年11月以来,已经超越了《炉石传说:魔兽英雄》和《Yu-Gi-Oh! Duel Links 》成为全球收入排名第一的集换式卡牌游戏,2022年12月月度收入环比增长40%。

榜单排名前三十名中,进步最大的是紫龙游戏,排名上升14名至第二十五。收入的大幅增加主要由于其针对韩国市场发布的战术RPG游戏《Archeland》,该游戏在12月7日上线,并位列韩国市场12月热门游戏下载量榜单第一,热门游戏收入榜单第八。

榜单尾部位置,Kunlun Tech同样值得关注,排名前进6位,闯入十二月游戏厂商收入榜单前三十。旗下游戏《The Legend of Neverland》于2022年12月13日在日本推出,上线当天就攀升至日本市场iOS&Google Play游戏下载量第一。该游戏是目前海外游戏发行商在韩国最成功的MMORPG游戏之一,排名第三,仅次于三七互娱《Castle in the Sky 》(云上城之歌)和4399《Crasher:Origin》。

根据data.ai的估算数据,12月游戏出海应用收入榜单头部位置,米哈游《原神》和腾讯《绝地求生》(PUBG MOBILE)排名各前进1名,分别位列榜单第一、第二。《Age of Z Origins》和《Last Fortress:Underground》表现突出,各前进3名,分别位列第八、第九。壳木游戏旗下的4X行军战斗类游戏《Age of Z Origins》在12月成绩最为突出,通过举办节日主题活动和宣传,该游戏收入月环比增长20%。

榜单腰部位置,《Rise of Empire》、《Knives Out》等多款游戏排名稳步上升,其中《MARVEL SNAP》排名前进4名至第十五。《Three Kingdoms Tactics》(三国志・战略版)排名前进8名至第十七,该游戏在海外市场如日本、中国台湾、中国香港、韩国和东南亚的收入月增长达70%以上。其中中国台湾市场对增长的贡献最大,主要由于该游戏举行的两周年主题服纪念活动。偶像训练模拟类游戏《Ensemble Stars Music》排名前进7名至第十九,该游戏于12月初在日本市场举办限时活动,12月14日活动结束当天,《Ensemble Stars Music》成功上升至iOS 应用商店日本游戏收入榜第一。

榜单尾部位置,多款游戏排名上升幅度显著。《WARPATH》排名前进8名至第二十四,《WARPATH》是一款4X行军类游戏,目前在美国、德国和越南三大市场中最受欢迎,该游戏在12月的全球收入相比上月增长30%。《Azur Lane》在十二月榜单中排名攀升速度第一,上升15名至第二十七。《Azur Lane》是一款RPG团队战斗类游戏,随着该游戏12月23日《2023新年邀请函》活动的推出,帮助其12月日本市场收入达到顶峰。同时,在日本与美国市场收入的带动之下,《Azur Lane》在中国市场以外的收入增长超过75%。点点互动的闲置RPG游戏《Valor Legends: Eternity》的表现同样值得关注,排名上升10名至第二十八,该游戏12月全球收入增长50%。其中韩国市场的增长最为突出,在韩国热门游戏下载量榜单中排名第六,热门游戏收入榜单中排名第十六。