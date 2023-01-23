我们都知道，造车的整个过程，会产生大量的二氧化碳。但现在，更多的车企正在拥抱碳中和和可持续发展，造车的环保材料在这两年活得了突破。而做为老牌的造车企业，宝马在这方面做出了表率，为其它车企提供了经验。

宝马通过创新和技术来降低碳纤维的成本提升环保表现

碳是汽车制造中使用的材料之一，其重要性随着汽车性能的发展只会增加。设计师们喜欢它的每一种方式，例如：在内饰或作为附加部件、纯碳、部分碳或车外观的碳纤维套件包装，因为这种深色材料同时散发着优雅和运动感。工程师们对碳同样充满热情，因为它保证了高强度和刚度以及偏低的比重。然而，它确实需要一个费力的生产过程。因此，它既美丽又有价值，这使得碳成为当今高科技材料的”黑金“。

碳纤维非常适用于需要稳定和轻便的部件，例如：用于汽车工程。并且也是为什么碳纤维被用于航空航太工程以及飞机、船只和自行车的制造。在汽车制造中，碳纤维就像之前的许多材料一样，已经从赛车延伸到大规模生产。因为在赛车运动中，每节省小小一盎司的重量都很重要，因此轻质结构是开发赛车的基本前提之一。

在BMW，这种材料用于BMW M车型的车顶和BMW M Performance零件的可见碳纤维结构，该材料还用于BMW 7系列的车身部件，并且以前也用于BMW i8，以及BMW首款大量使用作为车体主结构的i3。在这款电动车中，包含环抱整个座舱的车身，均是由碳纤维制成。

碳纤维的其他优点包括能够生产几乎任何所需形状的零件，其耐腐蚀性、低热膨胀性，以及持久的耐温性和抗疲劳强度，从而能延长零件的使用寿命。这些特性超过了碳纤维生产必须劳动密集的缺点，不过，多年来，碳纤维的成本已随着数量的增加和推动创新而下降。这种材料在长久的消费者使用过程中，由于更轻更耐用，总体上也能节省大量的二氧化碳排放。

宝马由回收渔网制作内外部塑胶件以减少碳排放

BMW从2025年开始推出的NEUE KLASSE新世代车型将采用由塑胶制成的装饰部件，其原材料含有约30%来自回收渔网和绳索。BMW对这些相关原材料在世界各地的港口积极采购，以确保它不会最终被丢弃在海里。在专属回收过程中，来自海运业的废料用于生产适合未来车辆外部和内部的装饰部件。由此产生的元件的碳足迹比由传统制造的塑胶制成的元件可低约25%。

BMW集团正在采用不同的方法，将海运业的塑胶废物用作汽车部件的原材料，以节省宝贵的资源并减少二氧化碳排放。这种形式的回收利用可以减少对石油基初级塑胶的需求，同时抵消海洋污染。

回收的尼龙废料构成了合成纱线的基础，例如：BMW iX和新世代X1的地垫就是用合成纱线制成的。这种被称为ECONYL的材料是由废弃的渔网、磨损的地板覆盖物，以及塑胶生产中的残留废物制成的。

在与丹麦公司PLASTIX合作制定的一项新计划中，BMW集团正在将海洋塑胶废物的回收利用向前推进。分离后，渔网和绳索经过创新工艺，重制成塑胶颗粒。虽然到目前为止，回收的海洋塑胶大多仅以纤维的形式用于汽车新部件，但这种回收材料现在也首次适用于注塑工艺。以这种方式制造的部件的原材料可能由约30%的海洋塑胶废物组成。

这为再生塑胶创造了额外的应用可能性。使用注塑工艺制造的部件是装饰部件，从2025年起将用于NEUE KLASSE车型外部和内部的不可见和可见区域。总体而言，BMW集团为自己设定了目标：到2030年将新车中使用的热塑性塑胶中二次材料的比例，从目前的20%左右提高到平均40%。