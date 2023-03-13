以硅谷银行为起源，一场惊心动魄的挤兑风波在48小时内迅速蔓延而后又悄然消散。

3月10日，美国加州金融保护和创新部(DFPI)以“流动性不足和资不抵债”为由，关闭了美国第16大银行——硅谷银行(SVB)，并指定美国联邦储蓄保险公司(FDIC)为破产管理人。为保护投保的储户，FDIC创建了存款保险国家银行(DINB)，硅谷银行在关闭时，作为接管人的联邦存款保险公司需立即将硅谷银行所有受保存款转移到DINB。

随后，美国财政部、美联储和FDIC发表联合声明称，“从3月13日开始，储户将可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”这在很大程度上提振了市场信心。

截至2022年底，成立了40年的硅谷银行在美国有17家分行，存款规模达1754亿美元，资产总额达2090亿美元，是2008年雷曼危机后美国倒闭的最大的银行。

在宣布破产前，硅谷银行的股价已连续两日崩跌，3月9日、3月10日累计跌幅超120%。原因是为支付在银行存款的大量初创公司提款，硅谷银行正出售手中的债权等资产并造成了部分亏损，而此举更加剧了储户的挤兑并最终导致了危机的发生。

除了二级市场大量持有硅谷银行的机构投资者以外，身为储户的众多科创公司是此次挤兑事件的直接受害者。中金公司研究显示，硅谷银行的储户主要来自科学技术、生命科学、医疗保健、高端消费、私募股权及风险投资（PE/VC）等科技初创领域，其中就包括被美国大力支持、在美国高度繁荣的虚拟货币产业。

USDC危情48小时

继全球第三大稳定币UST在LUNA币的死亡螺旋中崩盘后，全球第二大稳定币USDC也上演了惊魂一刻。

硅谷银行倒闭热度不断发酵的同时，多家币圈机构也纷纷撇清关系，表明对硅谷银行没有风险敞口，但也有部分平台不幸中招。

美东时间3月10日晚间，稳定币发行商Circle通过推特发声，硅谷银行是Circle用于管理约25%的USDC现金储备的六家银行合作伙伴之一，约400亿美元的USDC储备中有33亿美元仍留在硅谷银行。在等待美国联邦存款保险公司(FDIC)接管硅谷银行后事态明晰的期间，Circle和USDC将继续正常运营。

但陷入恐慌的投资者已经开始用脚投票，超20亿美元的净赎回致使USDC价格在3月11日跌落至0.87美元左右，日内跌幅近14%，创下USDC问世以来的最低价格，也是USDC交易以来单日最大跌幅，USDC与美元明显已脱锚。

Circle是加密货币领域最大的稳定币发行商之一。2018年，其与Coinbase支持的开源技术项目CENTRE推出了USDC，旨在对冲全球第一大稳定币USDT的风险。USDC是一种开源的加密稳定币，与美元1:1锚定，价格通常稳定在1美元左右。危机前USDC流通供应量已达430亿美元，是市值仅次于USDT的全球第二大稳定币。

面对市场已经溢出的担忧，Circle再度发声安抚用户，称若硅谷银行的33亿美元储备金不能100%返还，将使用公司资源弥补USDC流动性缺口，必要时包括外部资源。据Circle披露，除了存在硅谷银行的33亿美元现金，USDC的储备金还包括64亿美元的其他现金和价值324亿美元的短期美国国债。并保证，美国银行周一早上开门时，USDC的流动性操作将恢复正常。

此举起到了一定成效，期间USDC价格一度回升至0.95美元左右。但真正让USDC回血的还是上述三部门的联合表态，为确保储户资金安全，美国金融监管机构设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，旨在为存款机构提供必要的流动性。

3月13日，Circle首席执行官Jeremy Allaire在社交媒体表示，由于美国监管机构采取的联合保护行动，Circle在硅谷银行的存款确认将100%安全。因此，100%的USDC储备金也是安全可靠的，Circle会将剩余的硅谷银行存款转移到纽约梅隆银行。

至此，USDC稳定币的危机已解除。截至3月13日下午6点14分，USDC最新价格为0.9871美元，总市值405.96亿美元，已基本与美元重新挂钩。

CeFi与DeFi之争

危机过后，关于金融技术的安全与创新，留下了很多有益的探讨。

如果说算法稳定币UST的基础是用户的信心，那么依赖背后资产支持的中心化稳定币USDC的稳定性则取决于金融机构的兑付能力，而传统金融机构的资产规模又在很大程度上受到国家财政和货币政策的影响。

此次硅谷银行的兑付危机，根源上是由美联储加息导致的。

为抑制通货膨胀，截至2023年3月，美联储在过去几年中逐步将利率提高至4.75%。加息一方面提高了短期利率，使美国国债对公民更具吸引力，导致存款从SVB等地区性银行流出。另一方面，在一级市场，加息提高了初创型科技企业的融资成本，在二级市场，加息使得居民收缩了对科创上市公司股票的投资。为支付人员工资和维持研发投入，众多科创企业不得不取出存在硅谷银行的现金储备，从而导致其存款规模继续下滑。

而包括美联储在内的金融监管机构的兜底，其实也是在为自身种下的恶果埋单。

早在FTX倒闭之际，关于中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX)优劣的争论已甚嚣尘上。而在此次硅谷银行倒闭事件中，部分加密货币倡导者和科技者也围绕集中式金融(CeFi)和去中心化金融(DeFi)再次展开辩论。

在前者看来，中心化的金融体系是此次危机的罪魁祸首，类似硅谷银行挤兑的动荡表明金融系统过于集中，从而催生了比特币这类去中心化加密货币；后者则指出，币圈存在的种种不良行为和反复上演的崩盘加剧了金融业的恐慌情绪，并最终导致了类似硅谷银行挤兑事件的发生。

本质上，硅谷银行其实已突破了传统银行的窠臼，通过与风投机构和创业公司的合作，向着金融创新迈出了坚定的步伐。多年来，硅谷银行持续向得到风投机构融资的科创企业提供低息贷款，节约了大量贷前的风控成本。相比于商业银行授信所需满足的苛刻条件和繁冗的贷款流程，企业从硅谷银行获取资金的渠道更加灵活高效。硅谷银行在全球创投界和科技行业有着举足轻重的地位，苹果、谷歌、脸书、特斯拉等知名企业以及愿景基金、贝塔斯曼、红杉资本、新天域等风投机构都是其客户。

但在加密货币领域，硅谷银行的涉猎相对较少。除了此次危机中首当其冲的Circle以外，在硅谷银行存有资金的Ripple、Yuga Labs、Proof等加密企业均已发布声明称此次SVB的危机不会影响其正常运营。

回过头来再看这次危机，不禁庆幸硅谷银行不是一家定位于加密领域的银行，这使他免于成为更大的灾难制造者。

SVB或成吹哨人

多方观点认为，硅谷银行的倒闭难以造成次贷危机级别的伤害。美国财政部指出，目前FDIC的存款保险基金规模已超过1000亿美元，足以覆盖所有硅谷银行的存款金额。但现实情况可能并不乐观，因为FDIC的存款保险基金将用于保护储户，而有数据表明，截至2022年底，硅谷银行96%的存款不在联邦存款保险公司（FDIC）的保险范围内。这意味着实操层面上，硅谷银行的全部存款中，只有约70亿美元可以得到FDIC的赔付。即使将全部的1000亿美元和前文中提及的250亿美元贷款都用于硅谷银行一家的存款兑付，仍然存在504亿美元的资金缺口，这可能需要通过美国金融监管机构提供的其他措施来消化。

此次硅谷银行的危机看似已经平息，但整个美国银行业的风险期可能刚刚开始。在SVB倒闭前后，主营加密货币业务的部分银行已加速暴露监管风险。

3月1日，加密货币友好银行Silvergate宣布将推迟提交其年度财报，还传出正被美国司法部欺诈部门刑事调查，该行更坦言面临“资金不足”的风险，正评估自身持续经营能力，恐爆发停运危机。6日，Silvergate宣布终止支持加密货币交易所和机构间全天候转账的“SEN交易结算网络”，彼时Circle已将Silvergate持有的一部分USDC储备金存款转移至其他一行。当地时间3月12日，侧重加密货币业务的Signature Bank步上SVB后尘被监管关闭接管。数据显示，截至去年底，Signature Bank资产有1104亿美元，存款余额则达到886亿美元。据监管机构声明，其储户存款将和SVB一样受到保护并可在周一自由提现。

高盛交易部门的报告指出，目前对冲基金已经针对部分银行建立新的空头仓位，其中除了第一共和银行以外，还包括Signature Bank（SBNY）、Zions Bancorporation（ZION）、 KeyCorp（KEY）和Truist Financial Corp（TFC）。行文至此，不禁感叹巴菲特在去年四季度大举下调银行股持仓的先见之明。

分析认为，随着银行业危机蔓延，美联储可能不得不真的开启降息的通道，并在6-9个月内将这种宽松的货币政策传导至整个金融系统，最终影响到当下的高收益和杠杆贷款。如果这一预测成真，SVB实际上也以另一种方式弥补了这次危机给科创领域带来的损失。