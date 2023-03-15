当一款AI音乐程序，能够在10秒内生成一首超越真人创作1万元左右的出版级单曲时，你能想象对音乐市场所带来的影响吗？

《2020华语数字音乐年度白皮书》显示，2020年我国全年新歌数量已高达74.8万首，对比同年中国音乐著作权协会注册会员数1w+人，也就是说，平均每人每年需要完成70首歌的海量作曲任务。

而音乐人一直存在人才培养缓慢、作曲水平参差，再到短视频的出现，市场对于音乐风格的需求迭代奇快，而音乐人是很难在短时间内一蹴而就的输出优质音乐，也使很多原本具备创作能力的音乐人因为市场齿轮的畸形而叫苦不堪；

长期的音乐人稀缺与音乐市场爆发的需求高速增长，带来了严重的供给失衡，难以满足音乐平台在音乐版权市场占有量的诉求，引发了各大音乐平台的“抢人”大战，一蹴而就的进入了“版权空窗期”；或许AI创作也就成了新的出路。

到底AI音乐的出现对于用户、平台是良药还是望梅止渴的阶段？

大众用户对于AI音乐的期待仍然是创造出“悦耳”、“拟人”、“充满情感”的音乐；而音乐平台，看中的是节省成本和节约时间；

市面上唯一一款能够完整创作风格鲜明、主题明确单曲的音乐AI产品SoMuse AI小程序 于3月15日上线，只要你和SoMuse AI传达出你的心境或场景人名等标题时，一首全球独一无二所属你的单曲就能立刻生成；普通唱歌爱好者也可以直接升级为原创音乐人，大众在生活场景中，如某个心情状态、洗澡、跑步、带货甚至求婚都可以用上SoMuse AI来定制单曲；

对于音乐平台而言，用户使用SoMuse AI快速创作的大量优质单曲可以极大的提高效率解决“版权空窗期”等市场痛点；对于短视频等音画结合平台而言，利好更是不言而喻，背景音乐版权所带来的版权纠纷层出不穷，Ai音乐可有效改变短视频平台在音乐版权的被动局势，甚至下游短视频创作者在寻找针对性音乐匹配画面的效率也能得到极大的提升；

大量的用户使用数据，使SoMuse AI能结合市场音乐需求识别分析进行自我进化和市场预测，逐步形成针对音乐的大数据沉淀和壁垒，从而不断地生成更懂市场喜好走向的优质单曲，从而对音乐产业的各个环节进行渗透，科技+音乐的想象空间已达到了空前绝无的阶段；

1982年开始，世界上第一首由电脑演唱的歌曲《Stanley Kubrick》的诞生到现在世面上各种Ai应用，但大多数都是工具辅助音乐创作者完成一首歌，Ai只负责音乐中的某个部分，剩下的部分还是创作者来进行完成，音乐创作门槛依旧存在。

AI是如何演化为一个独立的音乐创作者而产出完整“作品”

SoMuse AI产品开发者们说：其实我们将Ai音乐也拆解成了精细的模块化，例如AI无限生成鼓采样，吉他采样等等（也针对音乐人发布了专业的创作者工具Session Loops）、Ai语料丰富，再到Muse引擎；训练刚刚开始的时候，产品也接近人们印象中的AI音乐，有不和谐的旋律、没有温度地表达情感讯息，歌曲中出现了很多碎片化且无厘头的呓语，像最开始音乐生在学习50年代阿卡贝拉训练时的真实状态一样；

这需要对自研Muse引擎进行大量的实验训练，从现存音乐素材中，筛选、学习、模仿再创造，到AI不仅可以掌握套路式的和弦、编曲，甚至可以创作出声部繁多、编排复杂的音乐，输出让人感觉动心、拥有抓耳hook的歌曲，甚至在未来SoMuse AI会将人声模仿，到Trip Pop、摇滚、爵士、古典、极简主义等风格元素均进行涵盖。SoMuse AI开发团队由科学家、音乐家和工程师组成，他们创造AI来产生音乐，旨在让用户的大脑更具生产力和专注力，Slogan也更清晰可见这个年轻团队的愿景：人人都是音乐家。

现在的AI 音乐是否能让普通人也能玩音乐如同自拍一样简单，来体验到创作歌曲的乐趣呢？

从目前观众的感受来看待，如果听众能够从中可以得到与自身感受合拍，那AI音乐或许就可以被称之为一个优秀的作品；

或许是需要以自己名字命名的单曲，睡前的哄睡曲，或者需要的是一首定制单曲表达对于伴侣、家人的爱意；朋友之间通过音乐的互相整蛊；饭圈粉丝对于喜好爱豆的歌曲二创；电商带货主播需要清晰介绍货品的单曲；短视频创作者需要节拍与画面结合度更贴切的单曲等等场景；而SoMuse AI所需要用户做的，只有输入标题。

AI音乐的未来探索由市场交出答卷

SoMuse AI创始人是从乡村音乐老师到国内头部音乐制作人，遇到了一群顶尖名校极致音乐才子和音乐AI跨学科科学家，这场碰撞所诞生了SoMuse AI，这注定是音乐市场的一场工业革命，但起点也只是想将曾经音乐照亮自己生命的那些意义，通过科技覆盖给更多普通群众以及音乐人；

或许大家常常会将Ai音乐与艺术家创作去进行比较，但SoMuse AI创始人所理解的Ai对于音乐人的意义，是可以借助拓宽音乐边界、探索更多不可能，就像曾经音乐人接纳合成乐器，也可以用AI辅助音乐人把控最有灵魂的部分，因为AI没有任何进行意识的，将人类音乐与Ai作为比较本就是人类的自嗨。

目前在训练数据库的基础和技术的迭代下，Ai音乐的创造能力已经达到了空前的高度，不仅可以突破普通人和音乐人的创造力的界限，还让我们看到了人类与AI音乐合作的未来，AI音乐势必会引发更多人带来喷涌而出极多的音乐作品，届时音乐产业链上下游的入局者也更将体验到更多Ai音乐所带来的利好。

原文：SoMuse