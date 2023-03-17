Apple 在其美国电子商务网站上推出了全新的实时购物体验。 该功能允许美国客户通过单向虚拟购物会话与零售伙伴联系。

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Apple 的虚拟“通过视频与专家一起购物”服务为市场上的客户提供新设备的虚拟帮助。

它允许客户浏览模型、探索商店优惠和运营商交易，并了解如何切换到 Apple 的移动 iOS 操作系统。

客户可以在太平洋时间上午 7 点到晚上 7 点之间与 Apple 零售店员工进行虚拟购物。

Apple 的新举措是在 Facebook 和 Instagram 退出直播视频购物市场之后推出的。

尽管在其他国家/地区取得了成功，但实时视频购物 在美国却未能引起人们的关注。

Apple 的虚拟服务可能是为了弥补面对面购物体验的损失，因为该公司鼓励更多客户在线购买产品。

Apple 凭借 iPhone 发明了现代智能手机，该公司一直在推出针对已成为其旗舰产品的客户的电子商务功能。2022 年 4 月，这家科技巨头推出了自助服务维修商店，这是一个电子商务网站，为部分 Apple 产品提供维修手册以及原装零件和工具。

该在线商店提供 200 多种单独的零件和工具。Apple 最初推出了该网站，销售用于完成 iPhone 12 和 iPhone 13 系列以及 iPhone SE（第 3 代）维修的材料，例如显示屏、电池和相机。随后，Apple扩展了该计划，还将包括手册、部件和工具，用于对装有 Apple 芯片的 Mac 电脑进行维修。