ChatGPT的爆火，使得AIGC走向台前，并不断抢滩更多生产力领域。当地时间3月16日，微软宣布将推出名为Copilot的人工智能服务，并将其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office办公软件中，该技术主要运用于工作场景，被嵌入能够帮助用户生成文档、电子邮件以及幻灯片等。

微软介绍，Copilot由OpenAI最新推出的GPT-4模型驱动，目前已有20家企业参与测试。预计未来几个月内Copilot将会面向更多企业开放，但写字楼里的打工人已经有点坐不住了。

和谷歌角逐办公领域

一直以来，谷歌强于搜索而微软专攻办公，在微软扶持的OpenAI推出了对话式聊天机器人ChatGPT后，谷歌深感在搜索领域的霸主地位被威胁，于是马不停蹄推出了在近期面向有限数量的用户推出了第一套适用于Google Docs和Gmail的AI写作功能，将AIGC的力量赋予Workspace用户。

很多用户已经在Gmail中体验过某种形式的AI，包括Smart Compose和Smart Reply，其中Smart Compose可以为书面短语提供自动完成建议，Smart Reply则提供了电子邮件的回复建议。

AIGC对于Workspace用户助力体现在，通过在一个简单句子中键入他们想要的内容，以起草电子邮件或者文本，并让AI根据他们的写作风格生成潜在的草稿，然后根据语气对其进行微调。在Docs中也可以进行同样的操作，以便在Docs中进行校对、写作和重写。

其他例子还包括快速撰写一封工作电子邮件给厂商或者供应商，然后要求AI帮助调整语气，以确保邮件内容的正式。AIGC还可以补足会议期间速记的要点，形成完整摘要，使用内部业务文档为团队捕捉洞察。

未来谷歌计划推出的功能还包括为幻灯片自动生成图像、音频和视频，通过Sheet中的自动完成和公式生成功能生成洞察和分析，在Meet中生成获取笔记，并启用工作流程以便在聊天中完成各项工作。

微软自然不愿意把传统势力范围拱手让人。据了解，Copilot被嵌入常用的办公软件后，能够根据不同软件的功能与需要，处理不同类型的任务。

在Word中，Copilot可以根据用户给出的少许提示去创建初稿，又或者通过阅读现有的文件创建文稿。同时，它也可以修改当前的文稿，Copilot可以添加段落，总结文稿的内容，甚至可以重写其中的一部分或者令整份文稿看起来更为简洁。同时，Copilot还能把控文稿的语言表达风格。

在Excel中，用户只需要直接向AI发出命令，AI就能尝试着分析数据，插入新的表格，生成相关的可视化图表。当然，微软强调了AI是在不会修改原文件数据的前提下做这些工作的。

在微软的演示视频中，用户向Copilot输入指令后，它能够帮忙创建一个10页的幻灯片演示文稿。此外，用户还可以要求Copilot进一步改进，例如在幻灯片内添加动画效果、删减页面、或者按照主题设计特定风格。

而在Outlook中的Copilot，更像是一位助理，能帮助用户整理繁多的邮件，标记其中重要的邮件，并给出相关邮件的总结。用户还可以命令它阅读其他邮件和文档，并以不同的语气撰写回复或者新的邮件，比如说写一份邀请函、感谢信等。

AIGC将覆盖更多工作领域

微软此次发力Copilot服务，更多的是把AIGC作为效率工具，在诸如传统的文档、表格等工具上进行革新。不仅为国内的AI和效率企业提供了新思路，也为未来AIGC应用在信息获取、格式整理和工作流等各个流程提高个人用户的效率，甚至将AI模型作为基础设施集成到现有工作流程中开了一个好头。

据CBInsights统计，ChatGPT概念领域目前约有250家初创公司。未来两三年，与AIGC相关的初创公司和商业落地方案将持续增加，等到2030年AIGC市场规模或将超过万亿。

按内容生成类别，AIGC可划分为文本、代码、图像、音视频四类。根据红杉资本预测，2023年文本、代码生成有望得以成熟应用，其中文本生成可实现垂直领域文案的精确调整，达到科研论文精度，代码生成可覆盖多语种多垂直领域；图像、音视频生成的成熟度相对较低，目前尚处于生成基础初稿的阶段，2030年有望得以成熟应用。

基于文本生成、图像生成、音频生成、视频生成、数字人等场景，涌现出很多创业明星公司，可能就是未来的新巨头。比如说海外的法律服务聊天机器人DoNotPay和AI文案生成平台Jasper.ai，已经引起了硅谷投资者的广泛关注。

ChatGPT就是目前典型的文本生成式AIGC，其后继者GPT-4，将有望带动AIGC在图像、音乐、视频等其他领域落地。随着AIGC在国内消费互联网领域日趋主流化，涌现出写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人等爆款应用，支撑着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求，市场潜力逐渐显现。

近年来，由于AI出图快、质量高，综合成本低于人工，原画师这一岗位被AI替代的声音频频传出。考虑到游戏行业对于美术的需求较大，因而备受关注。完美世界此前在接受媒体采访时表示，“目前已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面，其中AI绘图对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率起到了很好的推动作用。”

正如李彦宏在昨日“文心一言”发布时所说：“AI的长期价值，对各行各业的颠覆性改变，才刚刚开始。”未来，将会有更多的杀手级应用和现象级产品出现。生成式AI时代，好戏已经开场。