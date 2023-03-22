根据Canalys发布的最新数据，2023年，中东（不包括土耳其）智能手机出货量将达到4040 万部，增长幅度为 6%。沙特阿拉伯是该地区最大的市场，随着海外投资的不断增加，加之该国市场经济政策从保守转变为开放，其增长幅度将提高9%。阿联酋由于在房地产、旅游和贸易等非石油行业的强劲扩张，智能手机市场预计增长 6%。伊拉克作为一个现金驱动的消费市场，在2022 年表现出强大的发展潜力，但仍需要调整政策来抵消外汇波动的影响。同时，由于油价上涨，以及 2022年世界杯对旅游和零售业的助力，科威特和卡塔尔的智能手机市场预计将有少许增长。

Canalys 驻迪拜高级研究顾问 Manish Pravinkumar 表示：“三星和苹果仍是渠道中的领军品牌，具有刺激实际销售的重要力量。与此同时，由于渠道无法接纳更多库存，新兴厂商在提高出货量方面仍面临挑战。三星最近发布了S23 系列，目前正投入大量资源进行营销和出货，希望借此巩固其在高端市场的地位，但预计，在未来中东地区的iPhone 供应量将会上升。小米、Infinix 和Tecno 等新兴品牌虽然目前在渠道管理方面面临挑战，也可以从中学习经验。由于零售渠道需要提高盈利能力，这些品牌将通过提供返点激励渠道，同时限制其在ATL 营销方面的支出。”

Canalys 的分析师 Sanyam Chaurasia 表示：“疫情之后，中东市场的消费者态度和商业动态都有所转变。2023 年将为大家带来利好商业环境，比如能源价格支持，各国使用石油资金投入改革计划，为海湾国家内部的进一步商业投资创造空间。与此同时，运营商将积极推动 5G 布局，响应政府的数字化目标。运营商将会更多地与智能手机品牌合作，推出更多旗舰型5G 智能手机，提高 ARPU值。”

不断发展的 5G 技术将改变智能手机用户的体验，并推动其他数字生态系统发展。Canalys预计，在 2023 年智能手机出货中，将有一半是5G手机。未来几年的区域竞争依然激烈，对新兴品牌而言尤为如此。在未来几个季度中，拥有更好库存管理能力和渠道关系的厂商将脱颖而出。智能手机厂商应侧重于购物中心等集中化零售渠道，因为对于消费者而言，这些地点将是体验新产品和新技术主要场地。Pravinkumar补充说：“这对希望争取更大市场的厂商而言更为重要，拥有一个具有影响力的商店，有助于强化品牌知名度，提升消费者对品牌的认知。”