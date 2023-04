音乐人陈奂仁(Hanjin Tan)的NFT艺术作品已首次在澳门元宇宙产业协会举办的“造梦空间:元宇宙新浪潮”NFT展览中展出。展览于澳门巴黎人购物中心举办,将持续至2023年5月30日。

参观者可以在展览现场欣赏陈奂仁的《Nobody Gets Me》。这是全球首个华语音乐NFT,陈奂仁也因此成为全球第一位将华语单曲转换为NFT的艺术家。

《Nobody Gets Me》讲述了陈奂仁作为海外华人艺术家的经历,他在展览介绍中记录到,这首歌在制作的三、四年间经历了无数变化:由最初的一首华语情歌,到英文说唱作品,再到电子舞曲,都未能令人满意。最后,他决定不再拘泥于市场既有模式,并“回到最拿手的音乐元素,以嘻哈节奏结合吉他、用双语来演绎这首歌。”陈奂仁说。

澳门元宇宙产业协会创始人、会长,正念资本合伙人欧嘉成表示:“我们很高兴能邀请到陈奂仁参展,向观众呈现他的艺术多面性和卓越的才华。我们希望能为观众创造线下的沉浸式体验,并继续展出新的艺术作品。”

陈奂仁还为此次展览带来《The XXXX is an NFT》和《Hamsterz #49》两件作品,前者为77件限量版NFT之一。

陈奂仁表示:“非同质化代币和元宇宙虽然还在起步阶段,但肯定是目前最可行,能让网络艺术恢复公平的方向。我将会深层投入艺术科技与AI。希望能在演艺界与艺术空间建立更多的使用案例。有意义的进展都是一步一步走起来。我想我可能就是其中一位先行者。”

是次展览还展出其他40多幅作品,包括其中包括Larva Labs的CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club的BAYC(两者由科银资本提供)、David Yuan的Mr. DavYuan和Azuki,以及澳门本地艺术家Álvaro Barbosa的作品。展品将在展览期间不定期更新。由江振诚主理的、全球唯一一场可食用的NFT“共创者之夜”We Are What We Eat五感行为艺术飨宴视频片段,亦会在现场呈现。除此之外,现场还设置互动体验区,透过元宇宙社交平台May.Social领先的面部动作捕捉和3D场景渲染技术,使现场参观者可以虚拟角色沉浸式体验元宇宙。

此外,观众在参观之余,还可以现场体验由主办方打造的元宇宙世界,参与“元宇宙寻蛋”游戏。未能亲身到场的观众,则可以选择在线上与元宇宙世界进行连结:https://createra.fun/play/macaumeta。

MIAM成员正念资本是这次活动的协办方。该公司为一家专注于Web3.0、科技产品和金融领域的投资公司。