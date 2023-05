Caterham 今天公布了 EV Seven——其未来全电动 Seven 的技术开发概念。该概念使用基于 HPDE 系列的 Swindon Powertrain E 轴的定制版本。它在 9,000rpm 时产生 240bhp 的功率,瞬时峰值扭矩为 250Nm。这将提供大约 4.0 秒的预计 0-60mph 时间。动力总成的设计与当前生产的 Seven 的性能特征非常匹配,以确保 EV Seven 具有与燃油车型相似的驾驶性能。

EV Seven 将忠于 Caterham DNA 的指导原则,即有趣、简单和轻便,绝对专注于提供出色的驾驶体验。在开发过程中,追求绩效数据并不是一个激励因素,但忠于 Caterham 的内在价值观。EV Seven 概念车将于今年 7 月在英国古德伍德速度节上首次公开亮相。Caterham 还在开发另一种纯电动概念车,将于今年发布。该项目的设计由品牌新任首席设计师 Anthony Jannarelly 主导,更多细节将在未来几个月公布。