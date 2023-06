新加坡一站式投资平台RockFlow已完成1000万美元天使轮融资,投资方为蓝驰创投。

RockFlow于2021年7月成立,是一家总部位于新加坡的人工智能金融科技公司,为国际年轻投资者提供跨市场、多资产的提供全球一站式投资服务。

该公司为国际年轻投资者提供跨市场、多资产的 all in one 投资理财服务。借助机器学习、自然语言理解和计算机视觉等人工智能技术,RockFlow 可以简化交易和投资的难度,同一个简单的交易平台,为用户提供更轻松畅快的投资体验。

RockFlow 目前有30多名名员工,研发人员占比达到 67%。管理团队拥有人工智能、金融工程和互联网领域的交叉创新背景和连续创业经验。