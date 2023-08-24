根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，各厂商在中东（不含土耳其）的智能手机出货量达950万部，年增长2%，而全球市场同期下降10%。全球油价上涨、地区失业率创历史新低、非石油领域扩张以及和海外投资涌入等多方面的推动下，该地区的经济状况有所改善。

由于宏观经济的良好发展、非石油行业的扩张以及厂商为开斋节和斋月出货旺季补足渠道库存，沙特阿拉伯在2023年第二季度的智能手机出货量同比猛增19%。受益于游客的大量涌入，阿联酋在2023年第二季度的出货量稳增6%，节日期间，阿联酋各大机场的旅客抵达量明显激增。在中东市场中，伊拉克的表现尤为突出，克服了经济困难和汇率波动所带来的影响，智能手机出货量实现24%的显著增长。

另一方面，由于通胀持续走高和消费者支出更加谨慎，以色列智能手机出货量骤降19%。当地家庭面临较高生活成本压力，换机周期有所延长。受消费需求疲软的影响，科威特和卡塔尔等规模较小的市场分别同比下降15%和23%，出货量均不足50万部。

Canalys高级顾问Manish Pravinkumar表示，“2023年第二季度，随着消费者支出的更加谨慎以及对更划算替代品兴趣的增加，苹果和三星在中东地区高端智能机的出货量均有所下降。虽然下降9%，但凭借价格更为亲民的A系列机型（包括A24和A14）热销，三星仍稳居榜首。同时，苹果继续领跑高端市场，但由于消费者注重预算，其大部分出货量集中在iPhone 12和13的机型。”

2023年第二季度，中东地区入门级智能手机出货量的增长抵消了高端市场的下滑。传音凭借在平均售价较低市场的扩张跃升至第二。Infinix和Tecno主攻中低端定位的产品线，促使它们在伊拉克和沙特阿拉伯等国家均实现增长。凭借多样化的机型和电商及实体店的优势，小米捍卫了自身的市场份额。荣耀和摩托罗拉均实现显著的增长。荣耀的增长归功于有针对性的营销策略、具有影响力产品的发布和中高端产品多样化的布局。摩托罗拉的增长得益于其广泛的产品供应，特别是其新机型，以及强大的品牌知名度，还有与阿联酋的Lulu和沙特阿拉伯的Xtra建立了重要零售合作伙伴关系。

Canalys分析师Sanyam Chaurasia表示：“由于疫情后经济表现强劲，在此环境的带动下，中东智能手机市场前景稳健。随着中东地缘政治的紧张局势有所缓解，海外投资将逐渐增加。本地市场的强劲需求和非石油行业的发展，将促进海湾合作委员会（GCC）国家的经济的复苏。旅游业正迎来强劲的增长，将促进了非石油行业的发展。” Canalys预测，中东地区智能手机市场2023年的出货量将维持2022年的水平。各大智能手机品牌将以中等收入消费者为目标，促使他们升级入门级设备，同时布局线下零售提升品牌知名度。