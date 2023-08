美国电池初创公司 Our Next Energy (ONE) 在宝马等公司的支持下,正在开发采用 LFP 化学材料的第二代 Aries 电池组。据称,Aries II 的能量密度仅比 NCM 电池组的基准低 6%。

据ONE称,Aries II在系统层面实现了263 Wh/L和162 Wh/kg的能量密度,比之前的LFP电池组基准分别提高了34%和23%。据说能量密度仅比 NCM 电池组低 6%。根据这家美国公司发布的附带新闻稿,Aries II 可实现 3,000 次循环,且成本比同类 NCM 电池低 25%。ONE 在其网站上提到容量超过 100 kWh,能量含量超过 100 kWh 大关。通过改进的技术,“典型电动汽车”的续航里程应该能够增加到 350 英里(约 563 公里)以上。

改进后的电池适用于汽车、货车以及轻型卡车。ONE 首席执行官兼创始人 Mujeeb Ijaz 表示:“LFP 电池比 NCM 电池具有许多优势,包括成本和耐用性,同时使用更安全、更丰富的材料。” “主要的不足是续航里程和能量密度。通过设计能量密度与 NCM 相似的电池组,ONE 使 LFP 成为一种可持续的替代方案。”

这些电池计划于 2024 年底在 ONE位于美国密歇根州的工厂投入生产。ONE 预计 Aries II 能够满足美国《通货膨胀减少法案》的要求,这应该可以确保该公司获得相关资金。

自 2020 年 7 月公司成立以来,ONE 表示一直致力于“缩小与 NCM 的能量密度差距”。同时,该公司表示,与典型的磷酸铁锂电池系统相比,能量密度提高了 20% 至 30%。为此,Aries II 采用了新型电池组和电池设计。具体来说,ONE 提到了减轻整个包装设计重量的进展。

为了应对开发工作和资金密集型的投产,ONE于年初完成了3亿美元的B轮融资。在2021 年的 A 轮融资中,宝马等公司通过其投资部门 BMW i Ventures 参与了 ONE。几个月前,ONE 获得了美国密歇根州额外 2.2 亿美元的拨款,用于建设上述已在建的磷酸铁锂电池工厂。

ONE 是一家位于美国密歇根州的初创公司,致力于开发基于两项专有技术的双电池。第一个名为 Aries,在电池组架构中使用磷酸铁锂 (LFP) 化学物质,以实现高系统级能量密度。ONE 的第二种技术称为 Gemini,它包含一个“高能电池组”,该电池组与第一个电池耦合并为其充电以扩展续航里程。根据此前的信息,这将使电动汽车未来的行驶里程可达 750 英里(约 1,200 公里)。