通用足式机器人公司逐际动力LimX Dynamics今天迎来两位核心成员加入,张力任逐际动力联合创始人兼COO,香港大学长聘副教授潘佳博士为逐际动力首席科学家。

张力曾任无人驾驶独角兽COO和世界500强高管,作为逐际动力的COO,张力将负责公司海内外业务的战略规划、渠道拓展和项目落地、市场营销与传播、政府关系等重要事务。张力的加入将让逐际动力的业务开拓如虎添翼,加速形成通用足式机器人从研发、产品到服务的商业闭环。

张力在无人驾驶、汽车、出行、通信、IT等多个重大产业深耕多年,拥有丰富的销售、运营和管理经验。张力是推动中国无人驾驶商业化的关键人物之一,于2018年加入中国头部无人驾驶初创公司文远知行,担任COO,在任5年多,带领团队积极探索创新无人驾驶的商业模式,帮助公司制定切实可行的商业化战略,促成与多家国内和跨国主机厂的战略合作,实现了Robotaxi、Mini Robobus等L4级无人驾驶产品的落地运营,有效推动自动驾驶政策的突破等。张力曾服务思科(Cisco)中国长达19年,曾任前思科大中华区资深副总裁、CEO 幕僚长,在担任思科中国创新业务总部总经理期间,全面负责制定和执行思科中国的创新战略和转型业务。

作为机器人与人工智能算法的顶级专家,潘佳博士将发挥首席科学家在技术攻关的重要作用,为逐际动力提供前沿AI技术在通用足式机器人上的研究和应用转化,加强机器人在复杂场景理解、自主任务分解、运动规划和优化等方面的上层能力,推动逐际动力全球领先的运动智能Motion Intelligence迭代升级为全方位的具身智能Embodied AI,率先释放AI在物理世界的巨大潜力,实现以人形为代表的通用足式机器人的生产和商业价值。

潘佳博士是机器学习与机器人领域的领军人物,其开发的机器人碰撞检测和距离计算库FCL(Flexible Collision Library)和参与开发的机器人运动规划库TrajOpt、ITOMP等基于CPU和GPU的轨迹优化方法在机器人领域广泛应用。他是较早将深度强化学习、自然语言处理等方法成功应用在移动机器人感知与动态避障问题的学者之一,其团队在机器人触觉感知、复杂物体操作方面也拥有多项国际领先技术,数十项成果发表在Science Robotics、IJRR、TRO、CVPR、ICML等机器人领域顶刊、顶会上。潘佳博士本科毕业于清华大学自动化系,在美国北卡罗莱纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill UNC)计算机系获得博士学位,并在加州大学伯克利分校(University of California,Berkeley)电子计算机系担任博士后。潘佳博士现任香港大学计算机系的长聘副教授。

逐际动力COO张力表示:硬科技的商业化有其独特的规律,我深信技术、功能和产品是建立其商业价值的基础。在以技术服务产品、以产品服务市场的过程中,我特别看重深入客户基层,理解客户的应用场景,挖掘客户的真实需求、解决核心痛点,让产品和解决方案为客户创造真实的商业价值,这才是回归商业的本质。凭借逐际动力独到且全球领先的技术优势,我相信和新的团队一起,能够在工业巡检、汽车制造、物流配送等不同行业为客户创造价值,客户的成功就是逐际动力的成功。加入逐际动力开启了我的第二段创业之旅,人形机器人是一个充满想象力的赛道,未来将如何改变世界,颠覆我们的生产和生活,未知的东西还有很多,我非常荣幸参与到这个让人为之兴奋的过程中。

逐际动力首席科学家潘佳博士表示:和逐际动力团队一样,我深信通用足式机器人是未来,从底层运动控制的学习,到上层AI技术的应用,都非常具有挑战性,也是很有意思的应用,而人形机器人是释放所有这些能力最佳的通用系统,机器人越通用,越适用于采集可泛化数据,产生越大的价值。逐际动力提供了一流的本体和基于感知的运动控制能力,释放了AI在足式机器人上开发和应用的巨大潜力。在逐际动力,我将带领团队开展针对性研究,从上层AI入手,帮助研发团队定位关键问题、找到解决方向、开发新能力,提升逐际动力足式机器人的通用性与泛化能力。

逐际动力创始人张巍表示:非常欢迎张力和潘佳博士的加入,二位将在商业化和前沿AI技术攻关帮助逐际动力实现更多新的突破。通用足式机器人正处于技术与商业化交集不断扩大的重要时间节点,我认为把技术和商业化两者都做好,并结合好至关重要,逐际动力已经率先走出了第一步。我相信通用足式机器人是通用AI在物理世界的最佳载体,要达成这个目标,逐际动力接下来所做的努力和探索,将对通用机器人、AGI领域都会带来新的启发和价值,让以前沿技术攻关推动商业化落地成为一种行之有效的新范式。