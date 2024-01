总部位于马来西亚的食品科技初创公司Meals in Minutes日前宣布,已经在其种子轮融资中获得了150万美元融资。

据悉,这笔融资由500 Global领投,并得到了一位私人投资者的参投。根据声明,Meals in Minutes表示将利用这笔资金推动公司在新加坡和马来西亚市场的发展,并计划进军英国市场。此外,Meals in Minutes也指出,接下来,公司也将进一步丰富其产品种类和改进营销策略。

Meals in Minutes成立于2020年,其预制菜肴产品主打点为快速烹调——根据Meals in Minutes官网介绍,其预制菜产品最快能在15分钟或者更短时间内完成烹饪(主要通过水煮的方式)。此外,Meals in Minutes也表示,其产品也通过了清真认证,并且不含转基因成分和任何添加剂。

在市场经营方面,据了解,用户只需在当日下午5点前于网上下单,即可在次日收到菜品。而在配送方面,目前,Meals in Minutes为消费超过130林吉特的特定区域订单提供免费配送。