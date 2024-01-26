如果说需要为过去的这一年时间进行总结，AIGC技术的突然爆火无疑会成为这其中的一段绝对主线。

据不完全统计，仅在去年前8个月期间，我国全网AIGC讨论量就已达到超313万条。而体现在具体层面，无论是国内互联网巨头的大模型的纷纷面世还是各大行业对于这一技术的热切拥抱，在AIGC的加持下，人工智能技术正在更加广泛地融入到社会之中，并为人们带来更大的想象空间。

作为互联网领域中的重要环节之一，由AIGC所书写的颠覆剧本不可避免地也正于移动营销领域中悄然发生。AppsFlyer大中华区总经理王玮博士在日前举行的媒体沟通会上表示，在一些初级的设计师岗位，AIGC已经在某种程度上取代了一些纯体力劳动的工作。

不过，在他看来，现阶段，AIGC可能更像是一种辅助手段而非取代工具：它可能是将来的发展方向，但现在只能谈论现状。在设计领域，并非每个人都能轻松转型成功——更多的是有经验的设计师愿意尝试并使用这种创新工具来生成更多创意素材，而这会是一种关于人机协作的潜力体现。

而在广告创意素材设计流程之外，一些客户可能使用AIGC技术来编写游戏脚本，这在某种程度上类似于编剧的工作方式。然而，要说它已经从根本上改变了游戏创意制作的流程可能还为时过早。目前，AIGC主要是一种用来提高工作效率的工具。

此外，就移动营销生态而言，他指出，在其中的第三方公司中，如AppsFlyer也已经在内部工具中使用了与AI相关的技术。虽然不完全是AIGC，而更多地是用于分析视频或图像中元素的图像识别。

与此同时，AppsFlyer亚太区总裁兼董事总经理Ronen Mense补充道， “去年我玩了一个数字游戏，这个游戏100%是由AI来制作的。它的逻辑和内容都非常简单。未来我们可能会看到很多在AI辅助下，在更短的时间内开发出游戏，游戏的难度和复杂度也会逐渐提升。AI提高了整个经济和产业的创造力，可能会帮助游戏和产品研发人员更快地创造出难以想象的，难以预期的一些新品类。AI在我眼里就像电或者石油，潜力巨大，只待我们需要找到正确的使用方法。”

然而，随着AI技术的不断发展和AIGC技术的继续渗入，王玮博士也强调，“作为第三方广告归因公司，我们更注重数据的准确性。我们刚发布的Creative Optimization（素材优化）产品里面有一些AI相关的东西，但不是AIGC。因此，目前AIGC会主要用于创意层面，因为在这个领域它的准确性较低。但对于追求数据本身的准确性，AIGC目前可能还不是最佳选择，更多是侧重于数据的完整性和全面性，然后在此基础上进行进一步的处理和分析。”

把视角转向更大的层面，王玮博士认为，尽管AIGC来势汹汹，自21年以来，移动营销领域中最大的变化依然是由iOS隐私新政所推动。在今年，谷歌大概率也会通过隐私沙盒跟进这种策略。因而广告平台隐私规定的变动会是24年中的一个不可忽视的主题。而尽管“谷歌隐私新政”的影响应该不会像iOS那么剧烈——iOS相当于一夜之间就施行了这一策略，取而代之的是谷歌可能会给出一个缓冲期。但是中长期来看，谷歌将要带来的影响也是比较深远的。

从这一点出发，他表示，对于广告主而言，这既是挑战也是机遇。“挑战的地方就是类似于iOS新政出来的那一两年，你熟知的那套营销的打法需要推翻重来，这是很痛苦的事。那为什么是机会呢？这样，之前领先的那些广告主，现在会跟你是在一个起跑线上。所以这个时候有些新的打法、新的数据协作方式就有可能在短期内给大家一种创新的时间窗口。先把这种新的打法玩明白的用户，就有先发的优势，有可能改变自己在行业里面的位置。在iOS新政的几年里面，我们看到很多这样的例子，不管是广告平台还是广告主都有一些格局上的变化。所以我给大家的建议还是关注这种变化，提前做准备、提前做预期、并且更早地参与到一些创新的实践中，这些是有可能给大家带来一些红利的。”