data.ai 发布了 2024 年 1 月全球突破游戏排行,以下为详细内容:

2024 年 1 月突破排行榜中,热门超休闲游戏表现突出,特别是益智子品类。在我们最新的《2024 年移动游戏市场报告》中,我们深入研究了这个特定的子品类如何不仅在下载量方面位居榜首,而且成为最具竞争力的子品类。新发行游戏获得大量下载,它们很大一部分是在过去的六到十二个月内推出的。而一款基于系列的社交约会模拟游戏意外爆红,标志着手游受众的口味变化,以及品类偏好的转变。让我们深入一探究竟。为了提供最新的数据并确保一致的对比周期,我们将以四周为比较窗口,分析每月动态。

这个月的增速之星 Love and Deepspace(恋与深空) 将社交约会模拟与实时战斗相结合,为玩家提供了一款提供可定制角色和多种语言选项的逼真冒险游戏。恋与深空是由Nikki Inc.发行的一款动漫艺术风格的模拟游戏,在 2024 年 1 月跻身下载量突破游戏榜单第二名,也是又一款角色驱动的动漫风格游戏。自 2024 年 1 月在全球发布以来,游戏已累积了 920 万次下载量,并在变现方面取得了重大成功,全球用户支出突破 1270 万美元。值得注意的是,该款游戏在日本的下载量排行榜成功登顶,在中国、日本、台湾地区、美国和香港地区等主要市场均表现优异。

超休闲游戏 Help Me: Tricky Story 在下载量突破排行榜排名第 1。这款脑筋急转弯游戏以现实生活中的场景为灵感,吸引玩家。极简主义但充满活力的图形搭配流畅吸引人的游戏玩法,引导玩家踏上一段有趣的旅程。该游戏还以第 7 名的成绩,跻身全球下载量榜单前 10 名。游戏由总部位于越南的 OneSoft 发行,于 2024 年 1 月首次公开全球下载,目前下载量已达 1370 万次,遍布全球各大市场,包括巴西、俄罗斯、印度尼西亚、美国和印度。事实上,在此期间,游戏在乌克兰、白俄罗斯、立陶宛和波多黎各四个市场的下载量排行榜上均排名第一。

来自中国 Joy Net Games 发行的角色扮演游戏菇勇者传说,全球用户支出飙升至增速排行榜第 1 位,较上期上升了 24 位。这款游戏在大中华区外大获成功,特别是韩国,推动了用户支出主要增长,使其跻身全球用户支出排名前 10 。游戏被归类为放置角色扮演子品类,在同品类中按用户支出排名第 3。自 2023 年 11 月全球发布以来,菇勇者传说已在全球获得 360 万次下载量,在韩国、台湾地区、香港地区和澳门地区等市场占有重要地位。该游戏全球用户支出达 1.23 亿美元,在台湾地区和香港地区的收入排行榜上位列第 1。

另外四款用户支出增长排名显著的中国发行商游戏还包括团队战斗RPG手游GODDESS OF VICTORY: NIKKE(胜利女神:妮姬)、4X 行军战斗手游 Last War、MOBA手游 Honor of Kings(王者荣耀)以及团队死亡竞赛射击手游 CrossFire(穿越火线)。

2024 年 1 月,Free Fire 排名全球第 1 — 以 14.7 亿次的下载量逼近 15 亿次里程碑,印度、巴西和印度尼西亚是其前三大市场。该款游戏在变现方面也表现出色,有望在 2024 年上半年迈入全球用户支出 30 亿美元的里程碑。Wood Nuts & Bolts Puzzle 是另一个爆款益智休闲游戏,全球下载量排名飙升 89 位,来到第 8。模拟超休闲游戏 My Perfect Hotel 持续吸引用户(特别是在美国、墨西哥和巴西),并于 2023 年 1 月 29 日突破 1.2 亿大关。Royal Match 这款由土耳其 Dream Games 发行的游戏晋升了 8 位,排名第 5。印度、印度尼西亚和巴西市场带动了其下载量增长。

在创新的消除玩法和贯穿游戏的丰富主题带动下,Royal Match 继续霸榜用户支出第 1 名。Monster Strike 连升 9 位,本月进入了排行榜前 10 名。继去年 10 月迎来 10 周年庆后,在各种年终活动和节假日抽卡促销带动下,这款热门手游从 12 月 31 日开始迎来一年中周用户支出高峰。