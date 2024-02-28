Fluid是一家总部位于新加坡的金融科技初创公司。该公司日前宣布，已经获得了一笔520万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由Insignia Ventures Partners领投。而在加上这笔融资后，Fluid所获得的融资总额也达到了700万美元。Fluid在一份声明中表示，将利用这些资金扩大其风控和技术团队，并将更大的供应商纳入其平台之中。

Fluid成立于2023年，旨在通过其B2B平台将融资供应商与需要贷款的企业对接起来，帮助企业在面对延期付款采购场景时能够更快地获得付款，并为其客户提供更加灵活的支付选项。

作为公司的成立背景，据介绍，目前，超过70%的B2B采购支付会涉及到延期付款或信用条款的形式。但由于该类付款的复杂性和风险，供应商通常会难以满足买方的信贷申请。并且其中，对于供应商来说，这种限制往往会将客户拒之门外。而对于买方来说，这种局面也间接缩小了供应商的选择范围，并延长了其采购和付款流程。因此，Fluid希望通过旗下平台解决这两个方面的问题——在帮助供应商以信用条件与买家接洽的同时，也能推动买家更加方便地获得采购融资。

在具体表现方面，根据Fluid的官网信息介绍，其服务能够帮助买方提升15%的转化率和40%的平均订单量，并且也可帮助其降低近65%的管理费用。