data.ai 发布了 2024 年 2 月全球突破游戏排行,以下为详细内容:

2024 年 2 月下载量增速排名彰显了超休闲游戏的持久吸引力,尤其是在益智子类别中,前十名中有三名来自这一类别。基于授权动漫和体育特许经营权的核心游戏打破了趋势,在休闲游戏的竞争领域占据了领先地位,让我们深入一探究竟。为了提供最新的数据并确保一致的对比周期,我们将以四周为比较窗口,分析每月动态。

One Punch Man: World 是一款由 Crunchyroll Games 发布的动作角色扮演游戏,自 2024 年 1 月发布以来,在全球下载排行榜上占据主导地位,全球下载量接近 4500 万。该游戏在美国、英国和德国等 9 个市场排名第一,成功扩展至全球。在先前IP系列 One Punch Man: The Strongest 基础上,游戏引入了开放世界探索和实时战斗。

Tencent 发布的模拟运动游戏 NBA Infinite 在全球下载量增速榜单中排名第四。这款游戏提供实时玩家对战、团队自定义和定期名册更新,并提供了多种游戏模式。游戏于 2 月 15 日发布,恰逢 2024 年 NBA 全明星赛季的高峰期,在巴西、美国、意大利、菲律宾和法国等国家获得了近 540 万次全球下载量。

BANDAI NAMCO Entertainment 发行的角色扮演游戏 Dragon Ball Z Dokkan Battle(龙珠Z爆裂大战)在全球用户支出中飙升至第 1 位,比前一时期上升了 42 位。游戏在全球用户支出前十中排名第 9。自 2015 年 1 月推出以来,该游戏已在全球累积了约 9570 万次下载量,在日本、美国、巴西、墨西哥和法国都有着强大的影响力。凭借超过 42.4 亿美元的惊人全球用户支出,这款游戏登上收入增长榜单榜首(包括全球与日本市场)。为庆祝发布 9 周年,一场特殊的粉丝见面会在东京和大阪举行。推介新角色和相关活动,使得游戏应用内购买表现显著提升。

从 2024 年 1 月开始发力的 Love and Deepspace(恋与深空)在全球突破收入榜单中收获第 6 名,较前一时期上升了 76 位。该游戏由总部位于中国的 Nikki Inc 发行,被归类为社交约会子类别,在同类游戏中用户支出排名第 1。该游戏自 2024 年 1 月起开启全球范围内下载。自推出以来,该游戏已在全球获得约 1220 万次下载。下载主要来自中国、美国、韩国、日本和台湾地区。该游戏在变现方面也表现优异,全球用户支出超过 4720 万美元。对用户支出份额做出贡献的主要市场包括:中国、日本、美国、中国台湾和中国香港。

One Punch Man: World 同样在全球下载量排名第 1,展示了这部动漫IP在世界范围内的受欢迎程度。Free Fire 排名第 2,以 14.9 亿下载量接近 15 亿里程碑,印度、巴西和印尼为其前三大市场。该款游戏在变现方面表现出色,有望在 2024 年上半年突破其全球用户支出 30 亿美元里程碑。由来自韩国的 Supercent 发行的模拟超休闲游戏 Pizza Ready 跃升八位至第 10 名。自推出以来,全球游戏下载量约 4070 万次,主要市场包括印度、美国、巴西、墨西哥和印度尼西亚。

Royal Match 维持用户支出第 1 名。Pokémon GO 本月攀升十位,成功跻身前 10 名,凭借“Road to Sinnoh”活动,玩家可访问活动独有内容和装备,从而带动支出飙升。僵尸生存主题策略游戏 Last War: Survival Game 上升 16 位之后,成功跻身全球游戏畅销榜第 10 位。该游戏在同类游戏中用户支出排名为第 2。