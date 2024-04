现代汽车公司和起亚公司与印度领先的电池公司 Exide Energy Solutions 签署了战略合作谅解备忘录 (MOU),作为其电动汽车扩张计划的一部分。随着印度市场电动汽车计划的扩展,现代和起亚的目标是实现电动汽车电池的本地化生产,特别关注磷酸铁锂(LFP)电池。这一战略举措将使他们成为在印度市场即将推出的电动汽车中应用国产电池的先驱。

现代汽车和起亚研发部门总裁兼负责人 Heui Won Yang 表示:“印度是汽车电气化的关键市场,部分原因在于政府的碳中和目标,这使得通过本地化电池生产确保成本竞争力至关重要。” “通过与 Exide Energy Solutions Ltd. 的全球合作伙伴关系,我们将为现代汽车和起亚未来在印度市场上的电动汽车车型配备本地生产的电池,从而获得竞争优势。”

总部位于加尔各答的 Exide Industries Ltd. 是印度领先的铅酸电池供应商,在铅酸电池领域拥有超过 75 年的经验和市场领导地位。 Exide Energy Solutions Ltd. 是 Exide Industries Ltd. 的全资子公司,该公司成立于 2022 年,致力于涉足锂离子电池、模块和电池组的制造业务,其中包含多种化学成分和外形尺寸的产品组合。

此次与Exide Energy的战略合作标志着现代汽车和起亚汽车在印度市场扩大独家电池开发、生产、供应和合作伙伴关系的开始。

印度被认为是全球极具前景的汽车市场,并且正在迅速成为电动汽车生产和销售的关键参与者。现代汽车和起亚汽车意识到印度市场的战略重要性,在印度市场率先推出电动汽车车型,确立了印度汽车行业领跑者的地位。