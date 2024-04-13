近日的春季发布会上，华为推出的全新MateBook X Pro因为不到 1kg 的重量引发了关注。然而动点科技则将目光放在了该产品 AI 方面的升级体验上。华为新款MateBook X Pro首次应用盘古大模型，将全场景Al深度赋能华为PC。

无独有偶，联想集团董事长兼CEO杨元庆在联想集团2024/2025财年誓师大会上宣布，将于近期在上海举办Tech World联想创新科技大会，并率先在中国市场发布具备五大特征的真正意义的AI PC。AI PC为PC厂商提供了新的增长点。

厂商争先恐后布局

越来越多的PC厂商开始认识到AI在提升用户体验和工作效率方面的巨大潜力。因此，他们纷纷加速研发和推广具备AI功能的PC产品，以期在未来的市场竞争中占据有利地位。

就拿华为来说，盘古大模型于2021年上半年正式向公众露面，主要面向医药、矿业、科学计算等具体工业场景的。盘古NLP、CV和多模态等模型部分能力加入华为手机和鸿蒙智行旗下的车后，其语音助手“小艺”的AI能力就得到了极大地提升。

华为Mate 60系列的全新小艺在盘古大模型技术的加持下，能更好的理解用户并提供更精准的反馈，比如本机数字内容搜索、对话识别屏幕内容、帮助用户快速摘要、文案内容辅助、图片二次创作等。而在全新MateBook X Pro上，AI概要功能可快速、准确地从文字、音频、视频内容中提取关键信息，能帮助用户在海量信息中快速精准地筛选出对自己有价值的内容，从而帮助用户更高效地掌握会议要点。

其首发搭载的AI空间功能，用户可以借助该功能一键直达丰富的AI应用，更支持100+个智能体，是一站式AI能力聚合入口，能让代码编程、PPT制作、论文阅读排版、收集学习资料、视频图片创作、旅行规划等场景更高效，更便捷。

3月4日晚间，苹果公司正式推出了搭载 M3 芯片的 MacBook Air ，在苹果美国官网的新闻稿中，苹果大胆宣称新款 MacBook Air 为“用于 AI 的全球最佳消费级笔记本电脑”（The world’s best consumer laptop for AI）。不仅如此，有外媒称苹果将在 WWDC 2024 上宣布一系列涵盖其所有平台的人工智能新功能。

为了进一步提振低迷的电脑销售，苹果也打算通过突出支持人工智能的新内部架构（M4芯片），彻底改造其整个Mac产品线。根据经常爆料苹果讯息的马克·古尔曼的说法，下一代M4芯片将至少有三种主要版本，苹果希望用它来更新不同 Mac 机型。其中，苹果计划从今年年底开始一直到明年初，对MacBook Pro和MacBook Air进行更新，均搭载M4芯片。

M4芯片系列包括名为Donan的入门级版本、名为Brava的更强大型号以及代号为Hidra的高端处理器。苹果计划重点介绍这些组件的人工智能处理能力，以及它们将如何与下一版本的macOS集成，该版本将于6月在WWDC 2024上宣布。

AI 端侧落地，但仍处于初级阶段

目前，芯片企业如英特尔和高通，他们通过推出具有AI功能的处理器，为AI PC提供核心技术支持；传统PC厂商如联想、戴尔等，他们则通过与芯片企业合作，推出搭载AI技术的PC产品，满足消费者需求。

英特尔认为，所谓AI PC，就是能玩转AI功能的PC。AI可通过云与PC的紧密协作，或者在PC端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。

端侧落地大模型服务可以提供更快的响应速度、更好的隐私保护、更高的灵活性和可靠性，同时还能节省带宽、降低能耗，并提供定制化服务。然而，端侧部署也面临着存储空间、计算能力和维护更新等挑战，因此在实施时需要根据具体应用场景和需求进行权衡。

西南证券研报指出，智能设备作为人工智能触达用户的载体，AI PC将深入变革PC产业。生成式AI和LLM的飞跃式发展，深刻变革了个人生活与工作模式，加速各行各业智能化转型。AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动，而智能设备作为AI触达用户的终极载体，正成为AI未来发展与落地的重要突破口。AI PC将AI模型与PC结合，带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新，将深入变革PC产业。

Canalys评价AI PC正在给产业带来“重大机遇”：2024年全球AI PC出货量将占PC出货总量的18%，达到4800万台；到2028年全球AI PC出货量将达到2.05亿台，未来五年的复合年增长率将高达到44%。

尽管如此，资深产业经济观察家梁振鹏表示，AI技术在个人电脑领域的应用仍处于初级阶段，如何实现更高效、更智能的技术成为行业亟待解决的问题。比如，在AI PC市场中，如何通过产品创新和差异化竞争，赢得消费者的青睐；而且，消费者对AI PC的认知和接受程度仍有待提高，市场需求可能不足以支撑行业的快速发展；另外，AI PC行业缺乏统一的标准，可能导致产业链各个环节之间的协同不畅；最后，随着AI技术在个人电脑中的应用，如何保障用户隐私和数据安全成为行业需要关注的问题。

结语

随着AI技术的不断进步和个人计算需求的日益增长，AI PC正逐渐成为推动PC产业革新的关键力量。华为、联想等厂商的积极布局，以及苹果公司在M3系列 Mac上的大胆宣言，都预示着AI PC将成为未来个人计算的重要趋势。尽管目前AI PC的发展仍处于初级阶段，面临技术实现、市场教育、行业标准和隐私保护等多方面的挑战，但随着技术的成熟和生态系统的完善，AI PC有望为用户带来更加智能化、个性化的计算体验。

在这个充满机遇和挑战的新领域中，只有那些能够预见未来、不断创新并积极响应市场变化的企业和品牌，才能在AI PC的浪潮中立于不败之地。