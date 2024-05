第四届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2024)于5月22日-25日在澳门举行。BEYOND Expo 2024 以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题,汇聚全球力量、聚焦国际科技进步,成为培育亚洲科技和创新文化的交流平台。BEYOND Expo 2024 以科技为主线,围绕 BEYOND 三大子品牌,呈现独立展区、行业峰会及特色活动等丰富内容,为业界企业和科技爱好者们带来一场前所未有的科技盛宴。

中国建筑国际集团,在气候与低碳科技展区亮相,展示其在建筑领域的深厚实力和创新精神,让参会者近距离感受建筑科技的力量。

宁德时代成为绿色科技的实际践行者。宁德时代的发展目标是以先进电池和风光水等可再生能源的高效电力系统,替代传统化石能源为主的固定和移动能源系统,并以电动化+智能化为核心,实现市场应用的集成创新。宁德时代立足技术领先优势和供应链整合能力,率先在储充检智能充电站、电动船舶、电动智慧无人矿山、重卡换电等新产业生态完成布局。换电服务品牌 EVOGO 首创组合换电解决方案,现已在全国多地运营,通过打造基于车电分离模式下的电池灵活租购、便捷换电运营、闭环循环回收等新商业模式,实现电池全生命周期价值链提升。重卡换电品牌骐骥换电,通过平台化、模块化设计,实现不同车辆和不同场景的通用性换电,为实现重卡行业的电动化和构建全国换电网络奠定基础。

小鹏汇天此次参展的陆空一体式飞行汽车,面向未来立体交通而设计。在陆行模式下,机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内;通过折叠变形系统,可以打开机臂切换到飞行模式,在条件允许的环境下实现垂直起降,飞越拥堵、障碍、河流等,满足人们短距离低空出行的需求。此外,陆空一体式飞行汽车还采用了可折叠方向盘、透明仪表盘、驾驶舱透明底盘等前瞻“黑科技”,智能座舱可以在陆行模式与飞行模式之间自由切换。

特斯拉这次带来了重磅的Cybertruck车型,整体设计结合了电动卡车的实用性及出色的跑车性能,以极高的耐用性、多功能和卓越的城市和越野性能,为汽车工程设定了新标准。特斯拉澳门为了让特斯拉爱好者及广大市民有机会亲身了解Cybertruck,从厂家引入现款实车来到澳门并在 BEYOND 2024 上亮相。同时Tesla 相信纯电动车比传统燃油汽车性能更佳,并且能给予驾驶者更好的驾驶体验及乐趣。Model 3 及 Model Y 是 Tesla 为大众市场而设的纯电动房车及多用途 SUV。同时 Tesla 拥有全球最大的快速充电网络,提供便捷的电动车体验。

今年我们见到了NOTHING品牌,旗下最具亮点的自然是它的NOTHING Phone (2),手机设计的核心元素发光机背「Glyph Interface」让人耳目一新,搭载全新「NOTHING OS 2.0」操作系统,采用高通Snapdragon 8+ Gen 1行动平台,提供迅捷效能及优异散热;维持备受好评的有线快充、15W Qi无线充电和5W反向充电,其中有线快充能在20分钟内为手机恢复50%电力。搭载一个3200万像素前镜头与一对5000万像素后镜头(主镜头+超广角镜头),主镜头更升级为Sony IMX890感光元件,并采用旗舰18-bit影像讯号处理器(ISP)。而Ear (2)耳机极致轻盈,仅4.5 克;特制11.6 mm 强大单体,24bit 高解析音讯认证,降噪全新升级,个人化声音设定,具备长达36 小时的聆听时间。

NBA是中国最受欢迎的国际职业体育联盟,在社交媒体平台有2. 79亿粉丝。目前NBA在中国开展着广泛的篮球发展和商业运营工作,深耕诸多领域,如赛事转播、数字媒体业务、市场合作及授权产品业务、大型赛事活动、专业级别和青少年篮球训练,以及NBA关怀行动等社会责任活动。现场球迷可以感受到浓厚的 NBA 文化,还能在进行一些篮球互动。同时,我们还可以看到 NBA 中国赛的一些精彩瞬间。

文远知行致力于开发安全可靠的无人驾驶技术,应用场景覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫,已进入自动驾驶商业化运营阶段,商业营收居全球同类企业之首,形成自动驾驶出租车(Robotax)、自动驾驶小巴(Robobus)、自动驾驶货运车(Robovon)、自动驾驶环卫车(Robosweeper)、高阶智能驾驶(Advanced Drving solution)等五大产品矩阵,提供网约车、随需公交、同城货运、智能环卫、高阶智能驾驶解决方案等多种服务。文远知行打造出全球首个全无人的、可大规模量产的自动驾驶小巴(Robobus),并推出了面向公众的自动驾驶小巴服务。我们与宇通携手,合作完成自动驾驶小巴的设计、研发与生产。文远知行自动驾驶小巴代表了一种新的城市出行方式,它可以灵活地部署在各种公开或封闭的交通场景中,能够全天候在城市开放道路上行驶,为用户提供便捷的交通服务。文远知行的自动驾驶小巴采用无驾驶舱设计最高时速可达40公里/小时,完全支持V2X。