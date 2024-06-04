预计到 2027 年，能够运行高级生成式AI (Generative AI) 应用的AI PC将占销售出的PC的四分之三。

微软将在推动AI PC生态系统方面发挥关键作用，而苹果则将成为一支不容小觑的黑马。

英特尔和 AMD 将努力在明年将支持生成式AI 的计算能力推向主流市场，以在这个AI 竞赛中与更节能的基于 Arm 架构的 Qualcomm 和苹果解决方案竞争。

根据Counterpoint发布的报告，全球 PC 市场库存修正和需求疲软已经趋于正常，COVID-19 的影响也已基本消化。所有这些都为重塑 PC 行业创造了一个相对健康的背景。Counterpoint 预测，2023-2027 年期间将售出近 5 亿台AI PC，AI 笔电将重振换新需求。

以下为详细内容：

几十年来，个人笔电 (PC) 一直作为主要的生产力工具被使用。但现在，得益于生成式人工智能(GenAI) 的蓬勃发展，我们正进入一个人工智能 (AI) 时代的 PC 新纪元。我们认为，全球 PC 市场库存修正和需求疲软已经趋于正常，COVID-19 的影响也已基本消化。所有这些都为重塑 PC 行业创造了一个相对健康的背景。Counterpoint 估计，2023-2027 年期间将售出近 5 亿台AI PC，AI 笔电将重振换新需求。

Counterpoint 根据不同的计算性能、对应的用例以及计算性能的效率，将生成式AI PC分为三个类别 – 基础AI 笔记本电脑，高端AI 笔记本电脑，赋能AI 笔记本电脑。我们认为，已经在市场上销售的基础AI 笔记本电脑可以执行基本的 AI 任务，但无法完全执行生成式AI 任务，并且从今年开始，将被更具AI 高级和AI 功能的型号所取代，这些型号拥有足够的神经处理单元 (NPU) 或图形处理单元 (GPU) 提供的 TOPS（每秒万亿次操作）来出色地执行高级生成式AI 任务。

Counterpoint 研究公司高级分析师 William Li 在评论 PC 中的生成式AI 应用时表示：“Counterpoint 预测，随着芯片供应商将生成式AI 能力扩展到主流层级，高级AI 笔记本电脑的渗透率将在未来两年内上升，该类PC将构成AI PC细分市场的大部分。随着未来几年生成式AI 用例在边缘、云端或混合方式的普及，生成式AI 将成为 PC 领域事实上的必备功能。为这种应用构建正确的工具和生态系统将是至关重要的。像 Qualcomm 这样的参与者已经与微软、Hugging Face 等合作伙伴以及一系列先进的 AI 堆栈工具集和开发者推广计划合作，加速了这一进程。”

Li 补充说：“虽然整个PC市场将在 2023-2027 年期间以约 3% 的复合年增长率增长，但AI PC细分市场肯定会以 59% 的复合年增长率增长。从计算到内存的先进半导体含量将推动与新型生成式AI 功能相关的平均售价 (ASP) 的正增长，从而为消费者带来比以往更多的价值。此外，我们估计，到 2027 年，能够运行高级生成式AI 应用的AI PC将占销售出的PC的四分之三。”

芯片供应商在推动 PC 中的生成式AI 方面发挥着重要作用。Counterpoint 研究公司副总监 Brady Wang 强调了这一趋势：“第一波AI 电脑将逐渐采用三大 CPU 平台 – 英特尔 Meteor Lake、AMD Hawk Point 和高通骁龙 X 精英系列。这些供应商也正在为今年晚些时候推出的下一代AI PC解决方案做准备，这将加速在多个价位采用AI 电脑。我们相信英特尔和 AMD 也将在明年将支持生成式AI 的计算能力推向主流市场，以在这个AI 竞赛中与更节能的基于 Arm 架构的 Qualcomm 和苹果解决方案竞争。”

Wang 补充说：“同时，我们预计支持AI 的PC将呈上升趋势，这些PC利用高端到顶级的 GPU 来支持更高端的生成式AI 应用。这将涵盖从当前边缘处理的大型语言模型 (LLM) 到高级大型模型甚至自主游戏图形生成 (AI Gfx) 模型等领域。像 NVIDIA 这样的参与者将寻求扩展其在该领域的 功能和领导地位。”

云端和边缘支持的生成式人工智能

最初完全依赖云端的计算生成式AI 的应用，需要更高的计算能力和性能，从训练模型到每秒推理数百万个潜在请求。然而，这在容量、成本和能源方面既不可行也不可持续。因此，边缘或PC中的GenAI功能变得至关重要。

此外，除了提高工作效率外，数据隐私和安全性也很重要，这可以通过边缘的 GenAI 应用程序来促进。这也成为边缘AI 保护数据主权和环境效率的关键。

Generative AI supported by Both Cloud and Edge

在评论GenAI用例时，副总监Mohit Agrawal表示：“GenAI在PC中的最初采用将由Microsoft通过其Copilot AI在Microsoft属性中深度集成，并在即将到来的Windows 12中进一步推动，以及OpenAI、Adobe和Hugging Face等应用程序开发商和合作伙伴，这将促进GenAI和整体AI体验。最初是围绕 PC 中的生产力和内容创建。AI 驱动的 Windows 12 如何为现有的设备群绘制升级路径和 AI 功能还有待观察，这些设备可能不支持原生运行 GenAI 应用程序所需的硬件功能。

Agrawal补充道：“在Mac中增加GenAI功能时，苹果可能会成为一匹黑马。该公司可以使用其端测的垂直方法，利用其自行设计的基于Arm的M系列先进强大的处理器，经过高度优化的MacOS，新设计的LLM和强大的GenAI应用生态系统。