预计到 2027 年,能够运行高级生成式AI (Generative AI) 应用的AI PC将占销售出的PC的四分之三。

微软将在推动AI PC生态系统方面发挥关键作用,而苹果则将成为一支不容小觑的黑马。

英特尔和 AMD 将努力在明年将支持生成式AI 的计算能力推向主流市场,以在这个AI 竞赛中与更节能的基于 Arm 架构的 Qualcomm 和苹果解决方案竞争。

根据Counterpoint发布的报告,全球 PC 市场库存修正和需求疲软已经趋于正常,COVID-19 的影响也已基本消化。所有这些都为重塑 PC 行业创造了一个相对健康的背景。Counterpoint 预测,2023-2027 年期间将售出近 5 亿台AI PC,AI 笔电将重振换新需求。

以下为详细内容:

几十年来,个人笔电 (PC) 一直作为主要的生产力工具被使用。但现在,得益于生成式人工智能(GenAI) 的蓬勃发展,我们正进入一个人工智能 (AI) 时代的 PC 新纪元。我们认为,全球 PC 市场库存修正和需求疲软已经趋于正常,COVID-19 的影响也已基本消化。所有这些都为重塑 PC 行业创造了一个相对健康的背景。Counterpoint 估计,2023-2027 年期间将售出近 5 亿台AI PC,AI 笔电将重振换新需求。

Counterpoint 根据不同的计算性能、对应的用例以及计算性能的效率,将生成式AI PC分为三个类别 – 基础AI 笔记本电脑,高端AI 笔记本电脑,赋能AI 笔记本电脑。我们认为,已经在市场上销售的基础AI 笔记本电脑可以执行基本的 AI 任务,但无法完全执行生成式AI 任务,并且从今年开始,将被更具AI 高级和AI 功能的型号所取代,这些型号拥有足够的神经处理单元 (NPU) 或图形处理单元 (GPU) 提供的 TOPS(每秒万亿次操作)来出色地执行高级生成式AI 任务。

Counterpoint 研究公司高级分析师 William Li 在评论 PC 中的生成式AI 应用时表示:“Counterpoint 预测,随着芯片供应商将生成式AI 能力扩展到主流层级,高级AI 笔记本电脑的渗透率将在未来两年内上升,该类PC将构成AI PC细分市场的大部分。随着未来几年生成式AI 用例在边缘、云端或混合方式的普及,生成式AI 将成为 PC 领域事实上的必备功能。为这种应用构建正确的工具和生态系统将是至关重要的。像 Qualcomm 这样的参与者已经与微软、Hugging Face 等合作伙伴以及一系列先进的 AI 堆栈工具集和开发者推广计划合作,加速了这一进程。”

Li 补充说:“虽然整个PC市场将在 2023-2027 年期间以约 3% 的复合年增长率增长,但AI PC细分市场肯定会以 59% 的复合年增长率增长。从计算到内存的先进半导体含量将推动与新型生成式AI 功能相关的平均售价 (ASP) 的正增长,从而为消费者带来比以往更多的价值。此外,我们估计,到 2027 年,能够运行高级生成式AI 应用的AI PC将占销售出的PC的四分之三。”

芯片供应商在推动 PC 中的生成式AI 方面发挥着重要作用。Counterpoint 研究公司副总监 Brady Wang 强调了这一趋势:“第一波AI 电脑将逐渐采用三大 CPU 平台 – 英特尔 Meteor Lake、AMD Hawk Point 和高通骁龙 X 精英系列。这些供应商也正在为今年晚些时候推出的下一代AI PC解决方案做准备,这将加速在多个价位采用AI 电脑。我们相信英特尔和 AMD 也将在明年将支持生成式AI 的计算能力推向主流市场,以在这个AI 竞赛中与更节能的基于 Arm 架构的 Qualcomm 和苹果解决方案竞争。”

Wang 补充说:“同时,我们预计支持AI 的PC将呈上升趋势,这些PC利用高端到顶级的 GPU 来支持更高端的生成式AI 应用。这将涵盖从当前边缘处理的大型语言模型 (LLM) 到高级大型模型甚至自主游戏图形生成 (AI Gfx) 模型等领域。像 NVIDIA 这样的参与者将寻求扩展其在该领域的 功能和领导地位。”

云端和边缘支持的生成式人工智能

最初完全依赖云端的计算生成式AI 的应用,需要更高的计算能力和性能,从训练模型到每秒推理数百万个潜在请求。然而,这在容量、成本和能源方面既不可行也不可持续。因此,边缘或PC中的GenAI功能变得至关重要。

此外,除了提高工作效率外,数据隐私和安全性也很重要,这可以通过边缘的 GenAI 应用程序来促进。这也成为边缘AI 保护数据主权和环境效率的关键。

Generative AI supported by Both Cloud and Edge

在评论GenAI用例时,副总监Mohit Agrawal表示:“GenAI在PC中的最初采用将由Microsoft通过其Copilot AI在Microsoft属性中深度集成,并在即将到来的Windows 12中进一步推动,以及OpenAI、Adobe和Hugging Face等应用程序开发商和合作伙伴,这将促进GenAI和整体AI体验。最初是围绕 PC 中的生产力和内容创建。AI 驱动的 Windows 12 如何为现有的设备群绘制升级路径和 AI 功能还有待观察,这些设备可能不支持原生运行 GenAI 应用程序所需的硬件功能。

Agrawal补充道:“在Mac中增加GenAI功能时,苹果可能会成为一匹黑马。该公司可以使用其端测的垂直方法,利用其自行设计的基于Arm的M系列先进强大的处理器,经过高度优化的MacOS,新设计的LLM和强大的GenAI应用生态系统。