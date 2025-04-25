理由是：“将把精力集中在能为集团带来更大回报的其他亚太地区。”

继一次又一次的售出/计划售出传言后，Delivery Hero东南亚地区的部分foodpanda业务前景迎来了新进展。日前，Delivery Hero表示，将于5月23日起停止foodpanda在泰国平台的运营。据悉，后者在当地的食品及杂货配送业务也将随之一并退出。

Delivery Hero在一份声明中指出，该举措契合了公司的地缘调整战略。相应的，此前，Delivery Hero已退出了丹麦、加纳、斯洛伐克、以及斯洛文尼亚市场。

Delivery Hero表示，公司将继续把精力集中在能为集团带来更大回报的其他亚太地区。此外，据悉，位于泰国的、为Delivery Hero亚太地区提供营销和人员运营服务的区域团队将会继续照常运营。

而作为本次退出的背景，据泰媒援引数据指出，自展开运营以来，Delivery Hero (Thailand) Ltd.从未实现盈利。而在19年至23年期间，公司亏损累计高达133.6亿泰铢（折合近29亿人民币）。

此外，据墨腾创投此前发布的调研报告显示，去年期间，泰国外卖市场规模预计达到42亿美元。其中，市占份额前三的平台分别为Grab（46%）、本地品牌LINE MAN Wongnai（40%）、以及ShopeeFood（7%）。相应的，foodpanda的市场份额则为5%。

再作为所谓的foodpanda部分业务出售传言的背景，早在23年，Delivery Hero就曾对外证实将出售其在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda业务。

当时，有相关人士指出，其东南亚业务的出售有望推进其盈利目标的实现，而该市场对Delivery Hero过于“烧钱”，尽管同样的——在当时的报道中，有数据表示，自17年上市以来，该公司在每个财年内都出现了亏损情况。而再作为这一意向的背景，当篇报道指出，自疫情放开以来，Delivery Hero在东南亚地区的业务一直处于停滞状态。

不过，尽管这一出售意向一度迎来一些新的可能进展——包括有消息曾透露Grab或将支付超10亿欧元的金额来收购此出售业务，以及有传言称美团似乎有可能会接手，但这些传言最后均未能实现，并且Delivery Hero也对外表示终止了这些出售谈判，理由是——2023年期间，随着亚太地区迎来了其转折点，公司在该地区的业务优势也在过去的几个季度内变得更加明显，“我们相信，该地区仍有能力去推动大规模的盈利增长···”

值得一提的是，去年5月，Uber曾与Delivery Hero达成协议，将以9.5亿美元收购Delivery Hero在我国台湾的foodpanda配送业务。至上月早些时候，Delivery Hero另指出，由于该地区监管层面上的因素，该收购最终并未能成功达成。

另据我方于去年8月时的报道，当时，Delivery Hero计划合并其在欧洲和亚洲的三项业务，以削减成本和简化运营。Delivery Hero在一份声明中表示，公司将把两个欧洲业务团队——Foodora和Yemeksepeti与亚洲业务foodpanda合并。而作为合并的一部分，它将裁减不多于200名员工。该