Neuralink 的一位高管日前表示,首位参与者体内植入的脑机接口芯片的细小电线状况现在已“差不多非常稳定(more or less very stable)”。

今年 5 月该公司曾表示,植入瘫痪者诺兰·阿博格(Noland Arbaugh)脑内的一根细小电线发生移位。

“进行脑部手术后,组织需要一些时间才能长入并固定住电线,之后一切就都稳定了,” Neuralink 高管 Dongjin “D.J.” Seo 说道。

目前,居住在亚利桑那州的阿博格是唯一接受植入手术的患者,但马斯克表示,他希望今年能有更多参与者,人数将达到“大个位数”。

Neuralink 高管在 X 直播中表示,他们正在采取减轻风险的措施,例如为患者进行颅骨塑形以及将血液中的二氧化碳浓度降低至正常水平。

“在即将进行的植入手术中,我们的计划是刻意雕刻颅骨表面,以尽量减少植入物下方的间隙……这会使植入物更靠近大脑,并消除电线上的部分张力,” Neuralink 的神经外科手术负责人马修·麦克杜格尔(Matthew MacDougall)说。

Neuralink 正在测试其植入物,使瘫痪患者仅通过思考就能使用数字设备。该设备使用比人类头发还细的细小电线捕获来自大脑的信号,并将其转换为诸如在电脑屏幕上移动鼠标光标等操作。

马斯克在直播中表示,该设备不会伤害大脑。美国食品药品监督管理局(FDA)在几年前首次考虑该设备时曾提出过安全方面的疑虑,但最终在去年批准该公司启动人体试验。

到目前为止,Neuralink 的设备已经使阿博格能够仅通过思考玩电子游戏、浏览互联网并在笔记本电脑上移动光标。

Neuralink 还正在研发一种新型设备,他们认为这种设备只需要植入大脑一半数量的电极,从而使其更加高效和强大。