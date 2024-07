科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2024.07.15-2024.07.21)东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着越来越多的新能源车企及新能源产业链企业选择将目光转向东南亚,对这个年销量超300万辆的汽车市场来说,可以预见,尽管仍处于起步阶段——东南亚22年电车销量仅为近5万辆,一场贯穿于电车和燃油车之间的较量正在酝酿于无形之中。不过,随着这场市场争夺的到来,东南亚的二手车市场似乎也正迎来一段新的剧本。

在市场规模层面,如本周的融资企业Carsome在此前曾指出,22年期间,该二手车交易平台共卖出超15万辆汽车。而作为对比,Carsome表示,这一数字“仅”占东南亚地区二手车电商市场3%的份额。基于这一比例,可以简单推断出,22年期间,东南亚二手车电商市场的规模达到了近500万辆。

同时,根据报告,目前,泰国和印尼是东南亚二手车电商表现最好的市场地区——在这两个国家,几乎所有的二手车客户都是从网上购车。从这一点出发,为了迎合这一趋势,东南亚有超7成的二手车经销商选择使用网络平台进行交易。

值得一提的是,就这两大市场地区而言(泰国和印尼),在泰国,每卖出1辆新车,就会有2辆二手车卖出(新旧车比例达1:2),而这一数字在印尼可达到1:3.5。

最后,有数据指出,今年,东南亚二手车市场规模估计可达超623亿美元,而这一数字有望在29年增长至843亿美元,实现6.23%的复合年增长率。

好了话不多说,让我们进入本期正题。

产业&动态

初期投资2亿美元,VinFast印尼EV装配工厂正式破土动工:VinFast在一份声明中表示,该装配厂位于西爪哇省苏邦新兴工业中心,初期投资约为2亿美元。根据介绍,该工厂年产能为5万辆,设有车身车间、总装车间、涂装车间、测试区等关键生产区域,计划于25年四季度开始运营,将为印尼市场生产包括VF 3、VF 5、VF 6、VF 7在内的右舵电动SUV车型。

广汽埃安宣布泰国智能生态工厂竣工,第二代AION V同步全球下线:在今日的广汽埃安泰国智能生态工厂竣工暨第二代AION V同步全球下线活动上,广汽埃安东南亚总经理马海洋介绍,广汽埃安去年6月启动泰国战略,8月推出首款产品埃安Y Plus,并在2023年启动泰国工厂建设。他透露,该工厂每年都会有全新产品导入并本地化生产。活动最后,广汽埃安正式宣布泰国智能工厂竣工,首款全球战略车型第二代AION V同步全球下线。

超8成马来西亚人感受到人工智能对其工作产生影响:Randstad日前在一份研究报告中表示,81%的马来西亚人感受到了人工智能对他们工作的影响。同时,该报告也指出,尽管近一半的一代群体在工作中没有接触过人工智能,但71%的人认为这项技术将影响其职业生涯。值得一提的是,报告受访员工对人工智能之于工作的影响持积极态度——45%的受访者表示人工智能将提高他们的工作满意度。

拟投资不超 20 亿元,欣旺达计划在越南新建电池工厂:欣旺达近日发布公告,在第 6 届董事会 / 监事会第 10 次会议中,审议通过新议案:拟投资不超过 20 亿元人民币,在越南设立锂威有限公司,生产消费类电芯、SiP 和电池等产品。公司在公告中表示,这笔投资通过下属香港子公司设立越南锂威有限公司,主要用于土地购置、建设工程、设备采购等等。欣旺达认为,本次在越南投资建设生产基地,有利于完善公司海外战略布局,建立海外产品供应能力,提升全球范围内的销售能力,更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响,提升公司竞争力及整体抗风险能力,更好地为海外客户提供服务,满足海外客户的订单需求,符合公司整体的战略规划。

比亚迪腾势汽车登陆柬埔寨新能源豪华车市场:比亚迪腾势汽车宣布,7 月 14 日,腾势汽车柬埔寨首家门店 DENZA HARMONY CITYMALL SHOWROOM 在柬埔寨首都金边中央商务区开业,并迎来腾势 D9 首批车主交付。比亚迪计划在柬投资设立电动车组装厂,每年可组装 2 万辆。

越南造车新势力 VinFast 美国工厂投产延后至 2028 年:据路透社报道,越南造车新势力 VinFast 将其位于美国北卡罗来纳州制造工厂的投产时间从 2025 年延后至 2028 年。VinFast 于 2022 年 3 月宣布在美国投资 40 亿美元建设电动汽车工厂,最早定于 2024 年 7 月投产。VinFast 在 2023 年 3 月宣布该厂投产时间推迟至 2025 年,但这一目标也无法实现。VinFast 表示,延后投产的决定将“使公司能够优化资本分配,更有效地管理短期支出,将更多资源集中用于支持近期增长目标和加强现有业务”。

东南亚电商GMV在去年突破1000亿美元:据墨腾创投日前发布的一份报告指出,2023年期间,东南亚八大电商的平台GMV达到1146亿美元,较22年(995亿美元)增长 15%。其中,报告强调,越南和泰国是增长最快的电商市场,其GMV分别同比增长52.9%和34.1%。同时,根据报告,越南也取代了菲律宾成为该地区第三大电商市场。而作为参照,目前,印尼仍是该地区最大的电商市场,为其总GMV贡献了46.9%的份额。不过,印尼电商市场在去年的增长率“仅”为3.7%,是该地区最低水平。

投融资

经济适用房中介平台Lhoopa获得8000万美元融资:Lhoopa成立于2018年,主要通过旗下技术平台结合代理商的房源数据分析当地房源市场(主要为经济适用房)趋势,并将相应的潜在需求发送给其网络中的经纪人和承包商,继而确定房产的后续可能(如是否可以交易、是否需要翻新或需要新建),以促进当地经济适用房的供需对接。

马来西亚独角兽Carsome获得1亿林吉特融资:成立于2015年的Carsome是东南亚最大的综合汽车电商平台,致力于通过其平台为客户提供二手汽车的检查、销售、融资贷款、售后支持等一系列二手车交易相关服务。根据该公司不久前公布的数据,自成立以来,平台的汽车销售量已突破50万辆——其中,仅在去年,该平台就卖出了15万辆汽车。而作为对比,直到21年,Carsome才卖出第10万辆汽车。

泰国人工智能SaaS公司Amity完成6000万美元融资:Amity Solutions由Korawad Chearavanont(正大集团董事长他宁·谢拉瓦侬之孙)成立于2012年,是一家软件服务提供商,其核心产品包括企业聊天机器人平台Amity Bots、语音机器人平台Amity Voice、以及企业员工协作平台Eko。值得一提的是,自 23年初以来,Amity Solutions已将其主要重心转向在现有SaaS产品的基础上构建和开发生成式AI应用程序和解决方案。

活动

BEYOND Expo 2025日期揭晓!5月澳门,高举亚洲科技旗帜:BEYOND Expo 2024以” Embracing the Uncertainties拥抱未知”为主题,引领我们探索未知领域。BEYOND Expo倡导参与者积极采取行动,通过创新、创造性思维和探索新的路径,勇敢面对未知挑战,将潜在的风险转化为促进进步与成长的契机。

“未知Uncertainties”也孕育着无限的可能性和机遇Possibilities。今天,BEYOND Expo官方宣布BEYOND Expo 2025将于2025年 5月 21日至 24日在澳门举行,将以”Unveiling Possibilities”为主题,延续BEYOND不断超越的精神,为参与者带来前所未有的体验。

动点科技与海的约会:倾情助力海南东南2024陵水科技艺术嘉年华:海的约会·科技音乐节是海南东南·2024科技艺术嘉年华的重要板块。在这场集合了前沿科技与多元艺术的盛会中,我们荣幸地宣布,动点科技将作为官方指定科技策展人,承办海的约会·科技音乐节,为观众带来震撼的现场体验。