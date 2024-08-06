不断深化的全球数字化进程下，数字广告行业正迎来一段新的剧本。

尽管全球广告行业的支出增速在近两年间出现了持平趋势，据市场调研机构eMarketer发布的一份数据显示，2023年期间，全球数字广告支出增幅达到了10.7%，较上年9.1%的的增幅呈现继续增长。同时，随着广告主对这一领域的愈发重视，该机构也预测，今年期间，其增速有望达到13.2%，实现近几年内以来的新高。相应的，作为全球第二大数字广告市场，不难发现，占据了全球广告投资支出20%的中国所承载的期待也正变得更加深厚。

在日前的媒体沟通会上，PubMatic首席增长官Paulina Klimenko援引数据指出，21年至23年期间，广告主在PubMatic大中华区合作发行商的支出提升了5.6倍，且PubMatic在大中华区合作的发行商在广告展示量方面也见证了460%的增长。

当然，更加火热的市场同样也会伴随着更加激烈的竞争。在正式入华三年后，基于PubMatic的历程，Paulina也看到，以中国游戏公司为例，其竞争也在日渐“胶着”——“比如他们在用户的停留时间以及安装次数上面面临着非常激烈的竞争。像现在每天在谷歌的应用商店有1200个应用上架，而在苹果的App Store日均也是差不多1600个新应用上架。我们可以看到，获取用户的成本是变得越来越高了。”

随着获取用户的成本不断上升，自然而然的，针对广告收入方面的压力也就随之得到了增长，而这也间接影响到了应用开发者在变现方面的机会。因此，在地域层面，Paulina表示，传统的应用开发者过去会更倾向于选择美国或英国这样的市场，因为用户价值更高，并且广告主也愿意去付更高价的CPM。但是现在看到进入这些市场的门槛变得越来越高，他们也就会转向其他的市场，或者选择其他扩大收入来源的策略。

“比如现在中国的游戏公司，可能会选择东南亚或者是西班牙、法国类似的国家或市场，以此更好地去平衡用户获取的成本以及广告的收入”，她讲到。

不过，从这一点出发，尽管应用开发者或者企业相对有了更多选择，Paulina也强调称，现在，可以看到全球的隐私政策/要求也在变得越来越复杂，而且不同市场针对隐私方面的要求或者规定也有着各不相同的地方。

她建议，中国出海发行商选择对于不同国家/地区的隐私标准或法律法规都很了解的全球公司来合作，才能更好地把自己的商业行为合规化。

“我们PubMatic就是非常典型的一家全球科技公司，我们对于不同国家、不同地区的规定和要求都非常了解，并且也是致力于帮助中国发行商能够在全球市场获得成功。”

而谈及未来规划，Paulina向记者表示，随着中国（数字广告）市场呈现出更加旺盛的活力，“在中国进行投资是非常好的机会”，在这样的趋势之下，“我们也会继续进行投入，包括技术研发，团队扩张，并且也积极去推进我们与应用开发者以及发行商之间的业务合作···”

她进一步补充道，近期，PubMatic重新设计了移动应用开发者部署变现SDK的用户界面，在重新设计的过程中积极听取和收集来自中国应用开发者的反馈。“这是一个非常好的与中国出海发行商合作共赢例子，也是我们未来将持续投入中国市场的一种体现。”

封面来源：Road Trip with Raj on Unsplash