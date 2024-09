Nothing 品牌旗下首款开放式无线耳机 Nothing Ear (open) 正式发布,该耳机采用绕耳式挂钩设计,放置于耳廓外,并延续了 Nothing 标志性的半透明外观。由于 Ear (open) 更注重环境音感知和全天舒适佩戴,因此并不具备主动降噪功能。

设计一直是 Nothing 产品的一大特色,Ear (open) 也延续了品牌标志性的半透明外观。新款耳机采用外置扬声器设计,并辅以三点平衡支撑系统和硅胶耳挂。Nothing 研发了全新的声音密封系统,结合定向扬声器,可减少声音泄漏并保证用户的隐私。

每个耳机重量仅为 8.1 克,耳机和充电盒均支持 IP54 级防尘防水。Ear (open) 配备了 14.2mm 钛涂层驱动单元,并支持蓝牙 5.3 连接,可同时连接两个设备。每个耳机均拥有双麦克风并支持 Clear Voice 3.0 技术,以及用于媒体播放、音量控制和通话管理的捏控操作。

与之前 Nothing 的其他耳机产品一样,Ear (open) 也兼容 Nothing X 应用。用户可以通过该应用调整和分享均衡器设置、自定义控制功能以及更新固件。此外,Ear (open) 还支持查找我的网络功能、游戏低延迟模式,以及需要搭配 Nothing 手机才能使用的集成式 ChatGPT 连接功能。

Ear (open) 单次充电可提供 8 小时续航,其 64mAh 电池搭配充电盒内 635mAh 电池,总续航时间可达 30 小时。仅支持 USB-C 接口充电,暂不支持无线充电。

Ear (open) 仅提供白色版本,售价为 149 美元。即日起用户可在 Nothing.tech 官网进行预订,正式发售时间为 10 月 1 日。