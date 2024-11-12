动点出海综合外媒报道获悉，日前，越南当局表示，时尚零售电商Shein及电商平台Temu需在本月底前向该国商务部完成业务注册，否则，将在当地封锁二者的互联网域名及应用。

越南贸易部副部长Nguyen Hoang Long称，在上周末的政府会议上，该部已与Shein和Temu就许可事宜进行了沟通。

不过，媒体也指出，越南政府和当地企业对中国电商平台的大幅折扣策略为当地市场造成的影响感到忧虑。并且越南贸易部也对假冒商品的销售表示出了担忧。

据悉，Shein已在越南运营两年之久。而Temu则刚于今年10月上线越南站。

目前，Shein在对路透社的回应中表示，“（公司）致力于遵守越南的法律法规”并“就此事与（越南）当地政府密切合作”。Temu则暂未回应外界置评请求。

作为背景，当前，越南电商领域正在加速发展。其中，跨境电商（尤其是来自中国的电商订单）细分领域为之带来了不可忽视的推力。有数据指出，包括Shopee、Lazada、Tiki、TikTok等电商平台在内，仅在去年3月份期间，平均每天就有近四百万到五百万份订单被从中国运往越南，而这些电商平台上的日均流通商品价值可达4500万至6300万美元。

面对如此庞大的商品进口规模和增长步伐，越南当局认为，这对在本土商品和进口商品之间营造公平商业环境产生了一定影响。于此，今年6月，越南方面曾透露，计划对上述电商平台中的进口商品征收增值税。而相应的，现阶段，越南对通过快递服务配送的价值低于100万越南盾的进口商品免征进口税和增值税。

值得一提的是，越南也并不是唯一的一家担忧海外进口商品通过电商平台冲击本地企业存续的东南亚国家。

以印尼为例，为了保护印尼本地的中小微企业，一方面，该国已于去年出台了规定，禁止外国商家在电商平台中销售价格低于100美元的商品（等同于对在当地提供服务的电商平台中低于100美元的进口商品设置禁令）。另一方面，上月初，该国也在当地封锁了Temu的应用，并表示此后也不会为Temu授予相关许可。

同时，今年早些时候，有泰国媒体指出，泰国当局正在加强对Temu的监管，以保护当地商家免受直接来自中国的低价产品的冲击。

根据近期发布的《东南亚数字经济报告2024》，今年，越南电商领域的总GMV有望从23年的190亿美元增长至220亿美元，实现18%的增幅。作为对比，越南今年的数字经济GMV总规模预计为360亿美元，较上年增长16%。