“Passion”寓意旺盛的激情和强烈的热爱,极越作为汽车机器人品牌,从始至终都对智能化饱含激情,并保持对设计美学的极致追求。过去的一年,极越也以满腔的Passion,不断挑战、突破、超越。

极越ROBO X作为极越品牌的最新力作,是极越面向智能汽车3.0时代的又一次“Passion”演绎。极越ROBO X是全球首台AI智驾超跑,年轻人的Dream Car,首次将AI、自动驾驶与超跑结合,集极致美学、极致AI科技和极限性能于一体。它代表了未来电动超跑的设计方向,将重塑AI驱动下的赛车领域竞技体验。夏一平表示:“未来20年的超跑设计上,都将会有ROBO X的影子。ROBO X,因极致而生,因原创而生!这是当今中国汽车史上最好的设计,是里程碑式的存在。”

设计美是传统超跑的经典元素,极越ROBO X将超跑美学提升到了全新高度,堪称是本届广州车展最美车型。极越ROBO X遵循AI美学设计理念,秉承“Less is More——少即是多”的极简设计哲学,追求“Do More with Less——简洁而不简单”的设计品质,并立足“AI智驾”的前瞻思考,以智能技术赋能汽车设计,再次展现了中国原创设计力量的创新突破。

作为极致科技与极致美学的完美结合体,ROBO X以战斗机为灵感,整车塑造出绝佳的超跑比例,圆润的线条与凌厉的姿态兼备,极具未来感和运动感。汲取战斗机座舱的设计理念,营造出极越ROBO X科技感十足的驾驶舱,类比机翼的鹰翼门、分体式双片大尾翼,让极越ROBO X的观感极富视觉冲击力,并拥有卓越的空气动力学性能。

极越对设计美学的执著追求,不仅在行业内赢得了“绝美7系”、“最美超跑”等多项美誉,也让中国原创设计在全球巅峰的设计殿堂上大放光彩。2024 年,极越ROBO X赢得了红点奖和德国设计大奖。极越的设计至今已获得超过20项国际权威设计大奖,囊括德国红点、iF日本Good Design三项殿堂级设计奖项。

史无前例的超越,源自于AI技术的深度融合。得益于Apollo自动驾驶技术赋能,极越ROBO X首次应用了纯视觉高阶智驾技术,具备全球领先的智能驾驶大模型,实现“赛道级自动驾驶”。这也是全球首次将L4级自动驾驶技术能力投射于赛道,突破了传统超跑设计想象力的边界。

极越ROBO X的智能驾驶舱搭载了行业前沿的AI语音大模型,旨在最大限度地提升驾驶员的人机交互体验。车主可通过对SIMO发出语音指令,查看诸如电机扭矩、底盘动态和热管理等信息,以便更好地掌控不同的驾驶状态。此外,自适应照明和实时反馈等附加功能,也进一步提升了驾驶体验。

极越ROBO X同样是一台性能猛兽,配备高性能驱动系统,零百加速不到1.9s,轻松体验舰载机般弹射起飞加速度,并可提供超过650km的最大续航里程。此外,一体式碳纤维车架、5052高强度铝合金,打造出了极致轻量化的高强度车身结构。

据悉,极越ROBO X于广州车展正式开启预订,预计将在2027年实现量产。