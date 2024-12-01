科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.11.25-2024.12.01）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

又快到了每年的结尾时刻。

对东南亚来说，回顾即将过去的2024，无论是作为一种市场选项还是新能源产业链的一种载体亦或者本土电动汽车产业（及企业）的不断崛起，电动汽车显然成为了这段历程中的一个不可忽视的缩影。

当然，也不难发现，这种不断加码和加速的进程也体现了东南亚海内外人士对于这一产业乐观态度。于此，笔者也简要收集了一些关于东南亚电动汽车市场的预测数字，希望以此更加具象的呈现出这种乐观。

生态：安永预测，到2035年，包括原材料和加工、能源生产、电池生产/组装/回收、汽车制造/销售/售后、充电基础设施、充电管理软件六个方面在内，东南亚电动汽车生态的价值有望达到1000到1200亿美元。并且其中，汽车制造/销售/售后市场预计将占据这一数字的近70%。

销售：同为安永预测，到2035年，东南亚电动汽车市场的潜在年销售额预计将达到800亿至1000亿美元，较21年的20亿美元呈现巨额增长。而体现在具体方面，届时，该地区电动汽车的总销量预计将达到约850万辆——其中，印尼预计将以450万辆成为该地区销量最大的市场（。而尽管泰国会以250万辆的预测销量居于第二，但由于该国对高价位电动汽车的大量需求，其总销售额（350亿至420亿美元）反而会高过印尼（260亿至300亿美元）。

另一方面，就当下而言，有数据预测，今年期间，东盟地区电动汽车（包含纯电和插混车型）的市场营收有望达到15.1亿美元。作为参照，这一数字在21年和28年时分别为7.53亿美元和18.7亿美元（预测值）。

海外投资：标普预测，未来几年内，电动汽车制造商将向南亚及东南亚（SSEA）地区投资200亿美元，以建设电动汽车生产基地。

合作：马来西亚本土汽车品牌宝腾（Proton）在一份调查中指出，87%的马来西亚供应商有意中国供应商在电动汽车 零部件方面进行合作。调查表示，在这些合作意向中，分销、技术转让合作、合资伙伴、技能开发合作和联合业务投资会是其中的主要意向方向。

畅销品牌：根据媒体援引Counterpoint数据指出，今年一季度期间，比亚迪以47%的市场份额成为了该地区最为畅销的电动汽车品牌。同时，数据表示，在东南亚，70%以上的电动汽车销量是由中国品牌所提供。

以上。好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

1亿美元建厂“还不够”？印尼希望与苹果就手机禁令展开进一步谈判：据外媒报道，印尼工业部本周一表示，苹果公司提出的1亿美元建设一家配件和零部件工厂的投资计划，并不足以让该国批准其在当地销售iPhone 16系列设备。

印尼工业部部长Agus Gumiwang Kartasasmita在新闻发布会上表示，工业部已经进行了评估，认为苹果的这项投资提议不符合公平原则。他指出，苹果在越南和泰国进行了更大规模的投资。

何去何从，东南亚IPO募资金额已降至9年来最低水平：日前，德勤在一份声明中表示，截至今年的前十个半月，东南亚仅发生了122起IPO，较上年的163起呈现25%的下滑。

同时，就募资规模而言，德勤称，这一数字也从去年全年的58亿美元下降至30亿美元。而基于该表现，在统计期间，东南亚地区的IPO募资规模达到了9年来的最低水平。

五菱印尼第 16 万辆整车下线，成为当地最畅销的电动汽车品牌：上汽通用五菱印尼公司第 16 万辆整车暨云朵出口车于 11 月 27 日成功下线。上汽通用五菱表示，自2017年进入印尼市场以来，已陆续推出9款热销车型，吸引17家供应商组团落地印尼，创造2万多个本地就业岗位。

零跑在缅甸建立组装线，拓展东南亚市场：零跑汽车近日对外宣布，与缅甸NPK MOTOR公司签署KD项目战略合作协议，将在缅甸建立组装线。这意味着零跑汽车国际化战略进一步落地，将拓展缅甸及东南亚地区的市场。据悉，NPK MOTOR公司是当地新能源销量最高的汽车经销商。

GCash有望刷新菲律宾IPO募资规模记录，计划明年上市：据彭博社援引知情人士消息表示，菲律宾金融科技巨头GCash（同时也是该国用户规模最大的数字钱包）已经邀请了银行机构在马来西亚进行IPO。据透露，GCash可能会计划从中募集10到15亿美元的资金。

Hextar Industries获得在马来西亚引进瑞幸咖啡的独家经营权：本周马来西亚上市公司Hextar Industries Berhad宣布，已通过其子公司Global Aroma Sdn Bhd（GASB）与瑞幸咖啡（瑞幸咖啡控股新加坡私人有限公司）建立战略合作伙伴关系，将瑞幸咖啡品牌引入马来西亚。

Hextar Industries在一份声明中表示，此次合作将授予GASB在全马来西亚范围内开发、开设和经营瑞幸咖啡品牌连锁咖啡店的独家权利。作为背景，今年6月份时，曾有消息指出，瑞幸咖啡正与一家马来西亚证券交易所上市公司合作，以寻求进军马来西亚市场。消息人士称，瑞幸已经制定了其未来五年的门店扩张计划。

投融资

云通信服务提供商Toku获得500万美元融资：Toku成立于2018年，主要通过云技术解决方案帮助企业完成通信业务的数字化转型。具体而言，Toku称，客户可以将其解决方案轻易集成到应用程序或者网站当中，从而为消费者提供一键呼叫服务，并且在这个过程中以虚拟号码的形式对通话双方的号码信息进行保护。此外，Toku也会基于一些通话行为向客户企业提供用户情绪的分析数据，以帮助企业在后续提升与客户用户的沟通体验。

观点&观察

投资越南｜关于越南科技孵化器和加速器，这些项目不容错过：在越南，科技孵化器和加速器正在获得更多关注。它们通过提供指导、资金和交流机会为初创企业提供重要支持，从而在蓬勃发展的科技生态中推动创新和经济增长。

活动

线下活动预告｜2024 北京 AI 出海论坛嘉宾豪华阵容揭晓！：作为“出海时刻”品牌系列活动，动点科技与BEYOND Expo携手极新和泰利驿站将于2024年11月27日在北京Inno.EcoS Lab泰利驿站·东升大厦站举办“出海时刻–跨越边界的创新”AI出海论坛。本次论坛将围绕“AI出海的合作与共赢、AI出海的创新与实践、以及海外市场需求及拓展策略”三个核心议题展开讨论。活动延续经典议题，将聚焦AI技术在全球范围内的发展趋势，探讨如何通过合作实现共赢，分享创新实践案例，并讨论海外市场的机遇与挑战。我们诚挚邀请业界同仁参会，共同见证中国企业在全球市场披荆斩棘！