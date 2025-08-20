路透社发布了与 Ipsos 共同发起的最新民调数据，美国人对 AI 可能导致大规模永久失业感到强烈担忧。

民调结果显示，71% 的受访者担心 AI 会让过多人永久失业。自 2022 年底 OpenAI 推出 ChatGPT 聊天机器人以来，AI 迅速成为全球关注的焦点，Meta、Google 和微软等科技巨头也相继推出自家 AI 产品。

AI 对工作岗位、行业结构和日常生活的影响正在引发担忧。

民调显示，约 77% 的受访者担心 AI 可能被用于制造政治混乱，反映出公众对 AI 制作虚构事件逼真视频的广泛担忧。

民调还显示，美国人对 AI 在军事上的使用保持谨慎。约 48% 的受访者认为政府绝不应该用 AI 决定军事打击目标，24% 的人认为可以允许，另有 28% 不确定。

超过六成美国人对 AI 的电力消耗表示担忧，认为其对能源需求的压力巨大。

Google 本月早些时候宣布与两家美国电力公司达成协议，在电网高峰期减少 AI 数据中心的电力使用，以应对能源密集型 AI 需求超过电力供应的问题。

AI 还因被用于让机器人与儿童进行“浪漫对话”、生成虚假医疗信息以及支持种族主义言论而受到批评。约三分之二受访者担心，人们可能会放弃与他人的真实关系，转而依赖 AI 伴侣。

在 AI 是否能改善教育方面，受访者意见不一：36% 认为有帮助，40% 持反对意见，其余不确定。

此次网络调查收集了 4446 名美国成年人的反馈，误差约为 2 个百分点。