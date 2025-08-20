据路透社报道，加州司机对特斯拉提起集体诉讼，称埃隆·马斯克八年来误导消费者，夸大电动车的自动驾驶能力。

美国地方法官 Rita Lin 表示，特斯拉是否缺乏实现高级自动驾驶所需的传感器，以及“无法展示任何车辆进行长途自动驾驶”，构成两组购买 FSD 的司机提出集体诉讼的共同问题。

Lin 在当地时间周一的裁决中指出，从 2016 年 10 月到 2024 年 8 月，成千上万的人可能在特斯拉网站“自动驾驶”板块看到其车辆配备全自动驾驶硬件的声明。

特斯拉在博客、新闻通讯和季度财报电话会议中也作出类似声明，马斯克在 2016 年的新闻发布会上亦曾表示类似内容。

Lin 写道：“虽然通常这些渠道不足以证明所有消费者都接触过相关信息，但特斯拉独特的广告策略使情况不同。”其同时指出，特斯拉不依赖大众广告或独立经销商，因此合理推断，对全自动驾驶技术感兴趣的消费者会访问特斯拉官网获取信息。

特斯拉表示，假设所有集体成员都看到了被质疑的声明是不合理的，也没有共同证据显示这些声明对购买决策有实质性影响。

加州诉讼群体包括 2017 年 5 月 19 日至 2024 年 7 月 31 日购买 FSD 全自动驾驶包、选择退出特斯拉仲裁协议的司机，以及 2016 年 10 月 20 日至 2017 年 5 月 19 日购买该包的司机。