在拥有庞大人口及市场规模的印尼、科技进程相对领先的新加坡、奋起直追的马来西亚之外，越南也正在成为东南亚创业舞台中的一道独特风景。

如外界所见，随着初创企业数量的快速增长以及外部资本的不断青睐，越南创业生态的浪潮显然正在以更加汹涌的势头席卷。在近期发布的一份报告中，Tracxn尝试用一组关键数字解开了越南创业生态的发展轨迹——在这条以十年为尺度的道路上，越南是如何，以及以怎样的姿态来到了今天。

生态基础：从5500到4100

报告指出，截至目前，越南已经孕育出超过5500家初创公司，其中4100多家仍然活跃。这不仅是数量上的表现，更从侧面体现了创业已经成为越南经济和社会中占据了一席之地。同时，报告也指出，超60%的初创公司成立于2015–2025年之间，而这段时间也成为了越南创业领域集中爆发的关键阶段。

32亿美元总融资

资本力量在数字中表现得尤为清晰。迄今为止，越南初创公司累计获得32亿美元融资，其中23亿美元发生在最近五年，占到总额的四分之三。尤其是2021年，单年融资额就达到12亿美元，成为该市场的转折点。当年，Tiki、VNLIFE和MoMo的融资事件不仅刷新了纪录，也让全球投资者重新审视了越南的潜力。

6家独角兽

资本的推动最终汇聚成产业的明星。到目前为止，越南已经诞生6家独角兽企业，涵盖电商、金融科技、游戏和区块链。报告指出，Tiki和MoMo分别代表了电商与金融科技的本土实践；Sky Mavis则凭借区块链游戏Axie Infinity在全球范围内引发关注；VNG继续占据游戏市场的重要位置；VNPAY和VNLIFE则推动了无现金支付的普及。它们的崛起不仅让外界看到越南创业的多样性，也为本地生态提供了示范效应。

2127与2098：河内与胡志明的双城故事

报告表示，上述的这些企业和资本主要集中在越南的两大城市。河内目前拥有2127家初创公司，累计融资近10亿美元，其中VNLIFE一家就占据了大部分。胡志明市则聚集了2098家初创公司，总融资额高达18亿美元，Tiki和MoMo都是从这里走出。两城形成了“南北双引擎”的格局，而岘港、芹苴等地也开始成为新兴的创业节点，显示出生态扩散的可能性。

超290家VC机构出手

风险资本是推动越南创业生态加速的重要因素。自2020年以来，超过90%的年度融资额来自VC。同时，迄今为止，已有290多家投资机构在越南市场出手，其中CyberAgent Capital完成了24轮投资，Genesia Ventures和Do Ventures也在积极布局。大额融资事件频繁出现，MoMo就独占了三轮超过1亿美元的融资，Tiki、Sky Mavis和VNLIFE也多次完成后期融资。

76家退出案例的背后

创业生态是否成熟，很大程度上取决于退出机制。截至目前，越南已经有76笔退出案例，其中包括52起并购与24次IPO。这背后包括Central Group以10.5亿美元联合收购Big C与Nguyễn Kim Group，以及被冬海集团以6400万美元收购的Foody。而报告也进一步强调，今年期间，BeLive Technology与TCBS的上市，则进一步表明了越南金融科技与数字服务公司正在吸引资本市场的兴趣。

制度与政策成为长期支撑可能

如果说资本是加速器，那么政策就是底层支撑。报告以时间轴顺序介绍了政策轨迹下，越南创业生态的发展历程。在此背景下，2013年的Vietnam Silicon Valley项目拉开了创业的序幕，2015年设立的国家科技创新基金为早期企业提供了资金渠道，2017年出台的《中小企业支持法》则为初创公司确立了法律地位。与此同时，Project 844等计划也在不断为早期企业提供激励。这些制度性举措，共同为越南创业生态的形成与发展奠定了基础。

回过头来看。从5500家初创公司到6家独角兽，从32亿美元融资到76次退出，这些数字背后，是一个正在快速成熟的创业生态。它的形成既依赖于政府的制度设计，也得益于资本的积极参与，更来自于创业者的持续涌现。展望未来，越南已经不只是、也不甘于被定位为一个新兴市场。从更大的层面上来看，这个正在吸引更多承载的交汇路口，希望的是成为东南亚乃至全球创业版图中的重要组成部分。