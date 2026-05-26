泰国创业生态跻身全球前50，东南亚绿色经济或达4300亿美元｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些区域动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.05.18-2026.05.24）这一期值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

泰国创业生态六年来首次跻身全球前50

东南亚绿色经济到2030年或达4300亿美元

三星越南子公司一季度净利润达7.09亿美元

初创公司方面，本期关注了新加坡工业机器人公司Doozy Robotics以及印尼投资平台Pluang的融资进展——其中，后者的披露金额为1000万美元。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

亚马逊计划到2039年在东南亚投资超330亿美元：亚马逊近日表示，公司在印度尼西亚、马来西亚、新加坡和泰国的云计算及人工智能基础设施投资，预计到2039年将超过330亿美元。根据介绍，相关投资将围绕AWS区域基础设施、数据中心能力和AI服务需求展开，覆盖东南亚主要数字经济市场。

新加坡与OpenAI启动2.34亿美元AI生态合作：新加坡数字发展与信息部近日宣布，将与OpenAI推出“OpenAI for Singapore”合作计划，以推动新加坡应用AI生态发展。根据介绍，该计划涉及约2.34亿美元投入，将围绕公共服务、企业应用、科研合作和AI人才培养展开，支持新加坡进一步扩大AI在实际场景中的部署。

新加坡与谷歌扩大AI合作：据报道，新加坡将与谷歌扩大前沿AI合作，推动AI在公共服务、研究、教育和企业创新中的应用。根据介绍，双方合作将涵盖AI工具部署、人才培养、研究支持和企业应用试点等方向，并服务新加坡更大范围的AI落地需求。

泰国创业生态六年来首次跻身全球前50：动点出海获悉，StartupBlink近期发布的《2026年全球创业生态系统指数》显示，泰国创业生态排名升至全球第49位，为六年来首次进入全球前50。据介绍，该指数覆盖全球120个国家和1500多个城市，泰国在东南亚范围内排名第四，位列新加坡、印尼和马来西亚之后。行业方面，泰国在东南亚医疗科技创业生态中排名第一，全球排名第八。曼谷则在机器人创业领域位居东盟第一、全球第17位。

亚马逊研究在越南部署低轨卫星互联网服务：据报道，亚马逊正在研究在越南部署低轨卫星互联网服务的计划。亚马逊全球事务与法律事务负责人David Zapolsky日前表示，公司希望在越南推进相关服务部署。该计划若落地，将补充越南在偏远地区和数字基础设施覆盖方面的连接能力。

三星越南子公司一季度净利润达7.09亿美元：据报道，三星电子越南太原有限公司一季度实现净利润7.09亿美元，同比增长176%，成为三星电子当季利润贡献最高的海外子公司之一。该公司是三星在越南的重要制造主体，主要承担智能手机及相关电子产品生产。

GSM将在菲律宾部署近1.85万辆VinFast电动汽车：越南Vingroup旗下出行服务公司GSM近日表示，将与菲律宾75家运输公司和合作社合作，部署最多18497辆VinFast电动汽车，用于当地客运服务。根据介绍，合作方计划在2026年内完成车辆订单并分阶段投入运营。

VinFast在印尼推出换电电动摩托车预订计划：越南电动汽车制造商VinFast近日在印尼启动三款换电电动摩托车的早鸟预订，车型包括Evo、Feliz II和Viper。根据介绍，相关车型将配合VinFast在印尼推进的换电基础设施布局，服务当地两轮电动出行市场。

Capital A旗下ADE获得1亿美元融资：马来西亚Capital A旗下飞机维修公司Asia Digital Engineering近日宣布，已从QNB Group获得1亿美元融资额度。公司表示，新资金将用于加快扩张，并支持其飞机维修与工程服务能力建设。

数据报告

东南亚即时零售GMV在2025年达到73亿美元：Momentum Works报告显示，2025年东南亚即时零售GMV达到73亿美元，相当于区域电商GMV的4.6%，但在整体零售中占比仍不到1%。报告指出，东南亚即时零售的发展路径不同于印度，更像是在既有便利店、现代零售和电商网络基础上延伸即时履约能力。

东南亚绿色经济到2030年或达4300亿美元：贝恩公司与渣打银行报告显示，东南亚绿色经济规模目前约为2900亿美元，到2030年有望增长至4300亿美元。报告指出，电力、交通和工业领域需求正在推动资本流向与电气化、人工智能、电动汽车和数字基础设施相关的商业化项目，但区域内系统和基础设施的交付能力仍是关键约束。

马来西亚太阳能装机项目未来或超过6.5GW：UOB Kay Hian报告预计，随着马来西亚推进大型太阳能第六轮招标和企业可再生能源供应计划，2026年至2029年当地太阳能光伏项目总容量或超过6.5GW。报告测算，未来五年相关工程、采购、建设和调试机会规模约为130亿至230亿林吉特。

初创公司

Doozy Robotics｜工业机器人公司，新加坡

Doozy Robotics是一家总部位于新加坡的工业机器人公司，主要面向制造、仓储和工业场景开发具身智能劳动力系统。公司产品体系包括工业人形机器人、自主移动机器人和自动叉车，并通过自研调度系统Eywa-OS协调不同机器人在工厂环境中的运行。

业务方面，Doozy Robotics已形成超过2亿美元的潜在全球订单管线，并与一家大型工业集团签署约1.44亿美元的谅解备忘录。公司表示，目前已有跨两大洲的付费客户，并正在与一家美国制药公司开展人形机器人部署试点。

公司近日宣布获得种子轮融资，具体金额未披露，投资方包括Cocoon Capital等。公司也同步启动面向美国、海湾合作委员会和亚洲市场的全球扩张，并计划在Series A融资前推进下一阶段增长。

Pluang｜投资平台，印尼

Pluang是一家成立于2018年的印尼投资平台，主要面向当地散户投资者提供多资产投资和交易服务。目前，平台覆盖美股、ETF、股票期权、黄金、共同基金和印尼股票等品类。

业务方面，Pluang透露，自2022年以来，公司收入、毛利润和总交易额均增长超过6倍。2023年至2025年底，平台托管资产规模增长近5倍，交易量增长超过4倍。公司已在2025年实现盈利，并进入菲律宾市场。目前，Pluang有75%的用户来自自然获客，客户获客成本回收周期低于六个月。

公司近日获得1000万美元C轮融资，由MUFG Innovation Partners领投，Accel Partners和Square Peg等现有投资方继续参与。Pluang称，将借助本轮融资继续拓展印尼零售投资市场。