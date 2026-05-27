把专业运动放松理疗师装进 2.3 公斤滚轴里

运动后肌肉酸痛是许多健身爱好者的“必修课”，但随之而来的放松过程往往并不令人愉悦。

传统泡沫轴需要耗费极大核心力量来支撑身体，而筋膜枪则常常震得手臂发麻且难以找准痛点。2023年在深圳成立的初创公司云望创新注意到了这一痛点。他们试图用科技手段重塑运动康复体验，并推出了云望A1自动泡沫轴。

这家公司的创始团队汇聚了马拉松爱好者、物理治疗师、工业设计师和工程师。促使他们走到一起的并非仅仅是制造一款智能硬件的冲动，而是为了切实解决运动后的恢复难题。

团队成员发现，在疲惫的高强度运动后，如果还要像完成劳动任务一样去费力放松，显然违背了恢复的初衷。基于“如果有一台机器能像理疗师一样自动精准放松肌肉”的设想，这群不同背景的专业人士决定将理疗师的专业手法进行数字化与自动化转化。

在产品形态上，A1自动泡沫轴试图兼顾筋膜枪的精准打击与按摩椅的全面放松。这款净重约2.3公斤的设备，能提供最高135公斤的强力负载，让用户无论是坐着还是躺着都能轻松使用。

根据笔者在BEYOND Expo 2026现场的初步体验，A1在小腿、大腿一侧自动来回滚动（App上设定好移动范围），感觉很奇妙，确实有效。

为了适应不同人群的耐受度和特定的筋膜状况，A1配备了柔软舒缓和深度松解两种不同硬度的可更换按摩套，并支持三档变速调节。

更具科技属性的是，设备能够通过扫描建立用户的身体姿势模型，并结合应用程序生成AI个性化放松方案。

续航方面，满电状态下它可以支持长达四到八小时的连续运作，足以覆盖一周的训练恢复需求。

在产品推出后的短短三个月内，云望创新的服务范围就拓展到了全球二十多个国家和地区。在海外市场，由于健身文化相对成熟，用户对智能化康复设备的接受度极高。云望创新采取了“硬科技切入，体验致胜”的策略。

在B端，他们对接马拉松、越野跑等专业赛事和体育机构，建立起专业信任背书；而C端则通过社交媒体直观展示自动化放松的场景，击中运动人群渴望高效且毫不费力进行身体恢复的心理。

未来规划方面，基于人体肌骨健康底层逻辑，该公司正计划将产品线向更专业的医疗和慢性疼痛管理方向延伸。云望创新希望未来能够针对人体关键劳损部位推出消费级垂直康复产品，从而让原本需要在专业机构完成的高成本康复，部分转移到家庭端的智能设备上。

从更长远的战略来看，云望不仅聚焦于硬件制造，更看重背后的数据价值。公司计划通过设备持续采集用户的肌肉状态数据，结合自适应AI算法生成个性化恢复处方，最终将品牌打造为一个全链路个人健康管理平台。

目前，云望创新已经完成了主要由真格基金与小红书联合投资的Pre-A轮融资，而在早期阶段，项目也曾获得香港科技大学李泽湘教授及多家投资基金的重点扶持。在累计获得十三项核心技术专利后，本轮资金将被重点用于传感器与核心算法的迭代，以及全球化渠道的进一步铺设。

就当前的商业版图而言，其国内市场主要以DTC（直面消费者）模式占据主导；而在海外市场，公司不仅上线了独立站并刚刚涉足亚马逊平台，还在欧美等区域建立了初步的代理商网络，目前正积极寻找更多全球范围内的代理与经销合作伙伴，以加速其出海战略的落地进程。