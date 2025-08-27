美国加州一名16岁少年在接受ChatGPT的自残指导后自杀身亡，其父母周二起诉OpenAI及其首席执行官萨姆·奥特曼，称该公司在去年推出这款人工智能聊天机器人的GPT-4o版本时故意将利润置于安全之上。

根据向旧金山州法院提交的诉讼，16岁的亚当·瑞恩（Adam Raine）在与ChatGPT讨论自杀几个月后，于今年4月11日自杀身亡。

瑞恩的父母在诉状中声称，聊天机器人证实了瑞恩的自杀想法，提供了致命的自残方法的详细信息，并指导他如何从父母的酒柜里偷取酒精，以及隐藏自杀未遂的证据。瑞恩的父母马修和玛丽亚·瑞恩在诉讼中说，ChatGPT甚至提出要起草一份遗书。

该诉讼试图让OpenAI对非正常死亡和违反产品安全法负责，并寻求未指明具体金额的金钱赔偿。

OpenAI的一位发言人表示，该公司对瑞恩的去世感到悲伤，并指出ChatGPT包括引导人们拨打危机求助热线等保障措施。

这位发言人说：“虽然这些保障措施在共同的、短暂的交流中效果最好，但随着时间的推移，我们了解到，在长时间的互动中，它们有时会变得不那么可靠，因为模型的部分安全培训可能会下降。”他补充说，OpenAI将继续改进其保障措施。

来源：新浪财经