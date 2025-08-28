英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司“确实有可能”将其先进的Blackwell处理器引入中国市场。同时，他呼吁美国政府为美国芯片制造商开放市场准入渠道。黄仁勋还预测，作为全球第二大经济体，中国的人工智能市场明年将实现50%的增长。

黄仁勋在周三英伟达最新季度财报电话会议上表示，“我们将Blackwell芯片推向中国市场的可能性是真实存在的，”“我们只需持续强调，美国科技公司必须能够在人工智能竞赛中保持领先并胜出，且有必要推动美国科技体系成为全球标准，这一点至关重要。”

今年7月至8月，黄仁勋曾亲自到访白宫，为英伟达面向中国人工智能市场的现役芯片H20争取出口许可。8月，白宫宣布，美国总统唐纳德·特朗普与黄仁勋已达成协议：英伟达将获得H20芯片出口许可，作为交换，该芯片在中国市场销售额的15%需上缴美国政府。

会议结束后，特朗普称其对Blackwell芯片相关交易持开放态度。Blackwell是英伟达最新一代人工智能芯片，目前已占据该公司数据中心业务收入的绝大部分。

若英伟达计划在中国推出Blackwell芯片，鉴于中国人工智能开发者倾向于选择性能最强的芯片，这有望为公司带来巨额销售额。不过，为遵守美国出口管制规定，英伟达需对面向中国市场的Blackwell芯片进行改造，在某些性能维度上降低速度。

来源：智通财经