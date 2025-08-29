之前开周会的时候，同事问我“猫箱”App 是干什么的，怎么那么多人在公众号留言问如何下载吧啦吧啦。

我也感到惊讶，似乎很多读者都误以为我们是猫箱官方，发表的试用体验文章是官方的“教学引导”。

在此需要特别说明一下：

动点科技作为媒体，在短期体验 AI 产品猫箱后发表了上述文章。 我们并非“猫箱”官方 ，只产出相关产品体验文章；

目前 各大应用商店均可正常下载猫箱 App （应用本身免费下载）。下载前请务必核查来源，确保是从安全合法的渠道下载，以免泄露隐私或上当受骗；

如果你在使用过程中遇到问题， 可以联系猫箱官方 （微博、抖音、小红书等平台）进行反馈。当然，也欢迎你与我们交流心得；

鉴于猫箱此前被通报的隐私政策、申请非必要系统权限等问题， 建议在下载使用前查阅该 App 的用户协议与隐私政策 ；

； 此前有报道称，猫箱原负责人已离开字节跳动，该 App 目前也存在广告多、AI“失忆”、擅自删除聊天记录、自行创建角色时审核过严等问题。官方不上心？运营“摸鱼”？这其中是否以及有怎样的关联，还请各位自行判断。

以防你不了解，先简单介绍下这款 App。它是一款集社交、娱乐、AI 于一体的 App。这款字节跳动旗下产品由豆包大模型驱动，主打 AI 虚拟角色陪伴体验。用户可以与不同性格、背景丰富的 AI 角色对话互动，推动剧情；还能创建自己的角色、故事，与其他用户分享创作成果。在 App Store 上，它的标语是“和心动 AI 探索剧情宇宙”。

在去年 11 月发表的这篇公众号文章评论区，大部分评论都在问诸如“在哪儿下载“的问题，以及发“猫箱”关键词期望可以得到自动回复下载链接的，还有热心读者发私信到公众号后台，向猫箱 App 提建议（感谢这位热心读者）。

我尝试在微信中搜索“猫箱 体验”等关键词，结果会列出动点科技之前发布的文章。鉴于在微信端很难找到猫箱官方账号，有那么多网友在该文章下留言询问也并不奇怪。

猫箱的微信同名认证服务号没有任何历史文章内容，也没有设置服务菜单；官网就更简单了，打开后主要功能只有引导你前往应用商店下载之；官方微博也不怎么活跃……

尽管猫箱在苹果 App Store 的评分高达 4.8（满分 5 分），但还是有用户反映问题。比如聊天过程中 AI 会忘记之前的对话内容或设定，造成连续性中断。还有用户表示非会员用户被限制体验，对话时间会被限制，有时甚至是回复速度下降或变慢。

好奇之余，我打开各大社交媒体软件，了解一下这款 App 的真实用户声音。在抖音上，多位用户在短视频里表达了对新版本的失望。例如：“猫箱最近做的真是越来越烂了，每天熬到大半夜就是为了跟他们聊会天，结果刚聊了几分钟就能量不够。“

还有用户以“避雷”或“吐槽”为标签拍摄视频，通常是在分享自己使用应用后的真实感受，例如标题“玩猫箱后的感受—猫箱避雷吐槽”。

在微博上，有用户在猫箱 App 的超话里吐槽：“猫箱 app 擅自删除聊天记录，这个 app 会在聊了一段时间后，把你跟角色的聊天记录删除，并且没有任何通知，你也完全找不到角色。奉劝大家不要……”

而在公众号留言板上，有用户说“玩着玩着让你看个广告挺想砸手机的”。

下面展示部分用户的吐槽：

顺带一提，在收集用户评论时，我看到一篇报道，内容是猫箱原负责人梁琛奇已离开字节跳动，猫箱负责人由原星绘产品负责人西原（花名）接任。是因为产品差评太多被换下吗？难说。

其实我很想重新下载猫箱 App 再体验一下。但我看到之前的新闻，我还是决定放弃。新闻主要内容如下：

经国家计算机病毒应急中心检测，猫箱 App 因涉及两项违规问题被通报，一是隐私政策未逐一列出 App（包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围等。二是未向用户提供撤回同意收集个人信息的途径、方式；个人信息处理者未提供便捷的撤回同意的方式。

实际上早在今年 5 月，猫箱就因声明非必要系统权限被国家网络与信息安全信息通报中心通报过。据称，事后开发团队在后续更新中优化了权限管理机制。

猫箱 App 真是命途多舛……

好吧，看到这里的各位读者，你有用过猫箱 App 吗，不妨说说你的体验感受。