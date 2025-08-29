淡马锡正式宣布，将于2026年4月1日起启用全新的投资架构。

据透露，这家新加坡国有投资机构将会把现有业务划分为三大投资板块，并通过三家全资子公司分别管理。此次调整被认为是对其投资组合自然分布的制度化，也是在复杂全球环境下，为提升整体执行效率和回应长期回报压力所做的结构性变化。

根据安排，Temasek Global Investments（TGI，淡马锡全球投资）、Temasek Singapore（TSG，淡马锡新加坡投资组合管理）以及Temasek Partnership Solutions（TPS，淡马锡合作投资解决方案）三家全资子公司将分别管理全球直接投资、本土控股公司以及基金与合作平台。

其中，TGI将覆盖既有长期稳定回报的资产，也包括与数字化、可持续生活、新消费和人口老龄化相关的增长机会；TSG则聚焦新加坡本土的重要控股公司，在兼顾本地根基的同时提升全球竞争力；TPS则负责基金与合作平台的资本分配，并与Seviora Holdings协作，拓展资产管理和外部合作网络。

这一划分与淡马锡现有投资组合的分布高度契合。 公司此前披露的整体格局大致为“40-40-20”：约40%为全球直接投资，40%为新加坡本土控股公司，20%为基金与资产管理平台。此次重组，等于把这种比例化的组合模式正式映射到公司内部管理架构之中。也因此，这次调整也被视为淡马锡十年战略蓝图“T2030”的延续。

为推动新架构落地，淡马锡也同步宣布了多项人事任命，包括：现任执行董事兼首席执行官狄澜（Dilhan Pillay）将兼任TI、TGI、TSG和TPS的董事长；谢松辉（Chia Song Hwee）将在2025年10月起出任淡马锡国际联席首席执行官，并于2026年4月起担任TGI首席执行官，同时兼任TSG与TPS副主席；首席财务官方静仪（Png Chin Yee）将出任TSG总裁；现任欧洲、中东及非洲区负责人韩明毅（Nagi Hamiyeh）将兼任TGI总裁；Seviora首席执行官林景荣（Gabriel Lim）则会与TPS合作，对现有资产管理平台进行梳理，并探索新的增长空间。

此次调整更多被定位为组织架构的再设计，而非对投资方向的改变。作为参考，淡马锡的十年期股东总回报率为5%，与更为保守的新加坡政府投资公司（GIC）相当，但低于同期MSCI世界指数。在这一背景下，公司希望通过更清晰的板块划分与管理边界，改善执行效率，并在波动环境中维持投资组合的韧性。

再作为另一方面的背景，正如本栏目上周报道，当时，市场已经出现淡马锡“一分为三”的传言。外界普遍猜测，公司可能将本土控股、海外投资以及基金与资产管理部分独立出来，以改善整体效率。如今，这一设想迅速得到官方确认，且调整方向与外界预期基本一致。

展望未来，淡马锡董事长林文兴表示，公司在过去二十年不断扩张与演进，如今的调整将帮助其在更复杂的环境下保持稳健，并为下一阶段发展打下基础。

封面来源：Matt Antonioli on Unsplash