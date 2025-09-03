一项由Workday近期发布的研究显示，AI智能体在马来西亚组织中的应用正快速升温，但员工普遍强调希望与AI保持清晰的边界。

调查发现，74%的马来西亚员工对与AI智能体的协作感到满意，但仅有23%的人表示能够接受由AI来管理工作。这意味着，企业在引入AI的过程中，必须在效率提升与人性化管理之间找到平衡。

研究指出，乐观态度正在推动AI智能体被加速引入财务与人力资源等核心业务场景。马来西亚的管理层和员工普遍相信，AI智能体能够提升生产力、改善运营效率并优化员工体验，并且带来快速的投资回报。然而，伦理、安全与治理问题仍是推广的主要障碍，远超过技术或资金层面的挑战。

尽管83%的组织已在扩大AI智能体的应用，但员工对于如何使用AI有明确界限。三分之二的员工欢迎AI智能体在协作和技能推荐中发挥作用，但对其在决策和管理方面持谨慎态度。仅9%的员工接受AI在未告知的情况下在后台运作。换言之，透明度和明确的使用边界，是企业建立信任的关键。

调查同时显示，超过一半的受访者认为在涉及自主AI智能体的监管时需要严格的人类监督，97%的人认为AI智能体的管理职责应由IT或技术部门承担。53%的员工将伦理风险视为最大隐忧，远超技术差距（12%）、情感因素（12%）和融资问题（10%）。这凸显了企业在引入AI时，必须通过治理框架和清晰沟通来建立信任。

在具体应用方面，马来西亚员工普遍将AI智能体视为“队友”而非替代者，信任度取决于任务类型：在IT支持、技能培训等辅助性角色中接受度最高，但在招聘、财务与法律等敏感决策领域则强调必须保留人工把控。尤其是在会计与财务人才短缺的背景下，52%的财务从业者认为AI智能体能够帮助填补缺口，只有12%担心职位流失。财务领域的主要应用包括欺诈检测（38%）、预测与预算（29%）以及审计支持（24%）。

同时，94%的受访者认为AI智能体将提高他们的生产力，86%相信有助于企业加快创新。但部分员工也担心，这些效率提升可能导致批判性思维下降（51%）、人际互动减少（47%），以及工作节奏加快的压力上升（37%）。

研究最后指出，要真正释放AI的潜力，企业必须把“以人为本”作为核心，确保AI智能体在提升效率的同时，能够增强而不是削弱人的能力。