曾经是索尼PS5独占的射击游戏《绝地潜兵2》（Helldivers 2），如今在Xbox平台上迎来了新的高光时刻。

据The Verge报道指出，这款由Arrowhead Game Studios开发、索尼互动娱乐发行的作品，已经成为Xbox平台最畅销的付费游戏，不仅标准版位居榜首，其高阶版本同样进入前三。此外，在活跃玩家数量方面，《绝地潜兵2》也跻身前十，仅次于《堡垒之夜》、《Roblox》、《我的世界》、《GTA V》等长期热门的免费/经典游戏。

去年5月，索尼披露《绝地潜兵2》在12周内卖出1200万份，刷新了PlayStation历史最快销售纪录。根据外媒报道，该作累计销量目前可能已超过1800万份，其中Xbox版本在首周售出近百万份。

索尼近年来逐渐调整平台策略。自2022年起，公司规划将约半数新作登陆PC或移动端。今年8月，索尼在财报中进一步表示，正在逐步远离以硬件为中心的商业模式。微软方面则通过旗下Bethesda和Ninja Theory等工作室，将《夺宝奇兵》《地狱之刃2》等作品带到PlayStation平台。

虽然《绝地潜兵2》的开发商Arrowhead并非索尼子公司，但发行、定价以及是否登陆新平台等关键环节均由索尼掌控。当初PC版要求玩家必须绑定PSN账户，以及Xbox版本是否推出，都是由索尼决定。

根据媒体援引Alinea Analytics的数据，截至8月28日，《绝地潜兵2》在PC端的销量已达1200万份，是PS5版本约500万份的两倍以上。同时，自8月26日登陆Xbox Series X｜S以来，仅3天就卖出约60万套，游戏总销量接近1800万。

封面来源：Xbox官网