马来西亚正加速成为东南亚人工智能与数据中心的重要枢纽。

根据全球人才解决方案机构罗致恒富（Robert Walters）最新发布的研究，到2030年，该国有望吸引超过400亿美元相关投资。

报告显示，这些资金主要来自全球大型科技公司和超大规模云服务商，预计将推动本地高价值离岸外包业务扩张，并带来更多就业机会。尤其在2025年至2027年期间，云和数据中心运营、云工程、数据科学与分析、网络安全等岗位的需求预计将明显增加。

罗致恒富市场情报负责人Phill Brown表示，投资和人才需求的增长可能吸引更多区域和跨国企业在马来西亚设立业务。与此同时，马来西亚政府推出的《国家人工智能行动计划2026–2030》也为这一趋势提供了政策支撑。

官方数据显示，2025年上半年，马来西亚国内人工智能领域获批投资达132.9亿令吉（约31.5亿美元），有望创造近7000个岗位。

目前，森美兰高科技产业园成为主要的投资落点之一。罗致恒富外包业务负责人David Barr指出，全球外包策略已不再仅仅关注成本，而是更加重视技术能力和人才质量。在这种背景下，马来西亚凭借英语水平和技术人才储备，正成为东南亚区域内的新选择。

作为依据，据悉，这份研究整理了2023年至2025年期间在马来西亚公开宣布的人工智能与数据中心投资项目，信息来源包括公司公告、贷款协议以及马来西亚投资发展局（MIDA）的备案。