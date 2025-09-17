9月16日，华为发布了智能世界2035系列报告，其中，《智能世界2035》报告详细解读了通往智能世界2035的十大技术趋势。

趋势一：AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量，但仍需克服诸多核心挑战，方能实现AGI奇点突破。因此，走向物理世界是AGI形成的必由之路。

趋势二：随着大模型的发展，AI智能体将从执行工具演进为决策伙伴，驱动产业革命。

趋势三：开发模式迎来变革，人机协同编程成为主流。人类将更专注于顶层设计和创新思考，而把繁琐的编码执行工作，交给高效的AI来完成。

趋势四：交互方式正从图形界面转向自然语言，并向着融合人类五感的多模态交互演进。用户通过语音、手势等方式与数字世界互动，获得深度沉浸的体验。

趋势五：手机App正从独立的功能实体，转变为由AI智能体驱动的服务节点。用户只需给出指令，AI智能体将调用相关服务节点，为用户提供极致体验。

趋势六：随着世界模型等关键技术突破，全新的L4+自动驾驶汽车将会走入人们的生活，成为“移动第三空间”。

趋势七：2035年全社会的算力总量将增长10万倍，计算领域将突破传统冯· 诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。

趋势八：数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。

趋势九：通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。

趋势十：能源将成为制约 AI 高速发展的核心要素。到2035年，可再生能源加速替代传统化石能源，新能源发电量占比将突破50%。同时，人工智能将成为新能源系统的核心，通过Token 管理瓦特，实时管理每一焦耳的能量，从而实现更加动态和高效的电网。