路透社援引内部备忘录和知情人士消息称，软银集团计划在全球范围内裁减约五分之一的愿景基金（Vision Fund）团队，以配合孙正义向美国人工智能领域的大规模投资转型。

据悉，软银愿景基金目前拥有逾300名员工，这是自2022年以来的第三轮裁员。与此前因巨额亏损被迫缩减不同，本轮调整出现在基金业绩回暖之际——该基金上季度录得自2021年中以来的最佳表现，主要受益于英伟达和韩国电商Coupang等上市持仓的上涨。

消息人士透露，裁员后团队将集中支持孙正义的AI计划，其中包括与OpenAI合作、计划在美国建设庞大数据中心网络的“Stargate”项目，总投资额或高达5000亿美元。愿景基金发言人确认了裁员消息，但未披露细节，仅表示公司将“持续调整组织架构，以执行长期战略，在AI和突破性技术上进行高强度投资”。

在过去一年中，软银已通过愿景基金二号向OpenAI投资97亿美元，并围绕其核心资产Arm加码AI芯片和基础设施布局，相继收购Graphcore和Ampere Computing，并持有英特尔和英伟达股份。分析人士指出，软银正从此前广泛分散的风投模式转向集中、高风险的大额押注，力求通过资本密集型的AI基础设施战略重塑竞争优势。不过，这一方向同样存在不小的执行风险，包括“Stargate”在美国和日本的合作项目均已出现延期。