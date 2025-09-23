在近期的一次采访中，Notion对外透露，伴随着AI浪潮，公司年化营收已突破5亿美元。这里，无论Notion是想潜在肯定这一风口所能带来怎样的红利，抑或是希望纪念这一足够具有里程碑意义的时刻（毕竟在科技互联网领域，烧钱才是更常见的词语），这个数字显然都有着深厚承载。但对Notion来说，或者说基于Notion的历程，由“5亿美元”所折射出的那些路径，或许更能成为Notion的定义。

作为一家公司，Notion的成立时间可以追溯到2016年（另有说法称早在13年联合创始人Simon Last就已推进公司创建）。不过，作为这一切的起源，它的原点可能要更早一些。

从联合创始人赵一凡（Ivan Zhao）的视角来看，Notion更像是来自于他在大学期间的一些感悟的延伸。彼时，他在加拿大念书时主修设计与认知科学，看到身边的艺术家朋友在创作时，总要依赖技术人员完成数字化工作。这种隔阂让他意识到：数字工具往往是为程序员设计的，普通人却被挡在门外。他希望改变这一点：让每个人都能亲手构建自己的工具。这样的想法并非偶然，而是与人机交互先驱Douglas Engelbart的思想产生了呼应——Engelbart主张，软件应成为放大人类智力的杠杆，而不是去区分创造者和使用者。

然而，Notion的最初尝试并不成功。赵一凡后来回忆，项目最早的构想是“一个代码制作应用”，但很快就失败了。为了重写底层代码，他和Simon Last决定远离硅谷的喧嚣，搬到日本京都闭关打磨。在这种环境下，Notion的雏形逐渐成型：以“块”为基本单元，像乐高积木一样拼搭出笔记、任务、Wiki或数据库。2016年，经过这段闭关式的重写，Notion 1.0终于正式推出。

作为第一代的产品，外界评价Notion 1.0“功能全却深度不足”，但灵活的界面和美学设计还是吸引了一批早期用户。2018年，Notion 2.0加入数据库和看板，开始真正成为“一体化工作空间”。2019年，它上线了一键导入Evernote的工具和Web Clipper，直接冲击老牌对手，当年注册用户突破百万，而团队规模依然只有十几人。

随后的疫情改变了全球的工作方式。但对Notion而言，这一刻也成了它的转折点。2020年5月，公司取消了个人版的区块数限制，学生、教育群体和自由职业者蜂拥而入，用户规模从2019年的100万，在一年多时间里攀升到近400万。2021年，Notion开放了公共API，并在同年10月上线日语本地化，年末用户已达到2000万量级。同年10月，公司完成2.75亿美元融资，估值达到100亿美元。

再之后便是更为大家所熟知的剧本。生成式AI浪潮一夜之间兴起并滚滚向前，而这也再次改写了Notion的轨迹。

2022年11月，在ChatGPT开放公测的前两周，Notion就推出了基于OpenAI模型的Notion AI，定义为写作助手，帮助用户进行头脑风暴、编辑和总结。彼时很多人还未意识到生成式AI将掀起怎样的浪潮，但Notion已经率先试水。这种超前的敏锐让它在三年后的今天吃到了红利。根据公司高管在采访中的表述，去年，仅有一两成用户为AI功能付费，今年则已超过五成。随着新推出的“Custom Agents”，Notion正在把AI从“文档助手”推向“工作流执行者”，能够在后台定期整理信息、推送内容，甚至跨平台整合数据。

这些变化直接反映在财务数字上。公司营收结构里，90%的收入来自团队用户，企业客户名单包括凯撒医疗、三菱重工、NVIDIA和沃尔沃。COO Akshay Kothari直言，他们正加速扩张销售团队以匹配企业需求。但尽管如此，Notion仍然保持了极少见的资本克制——自2021年以来没有再融资，账上现金也甚至比至今筹集的3.3亿美元融资还多——正如前文所述，Notion并不像很多依赖外部输血的AI公司，而是依靠稳健的现金流自我造血。

不过，竞争压力同样清晰。微软在2023年上线Loop，结合Office 365生态，几乎是对Notion的正面回应（更不用说Copilot也把AI深度植入Word和Outlook）。Google Workspace则通过Gemini提供AI增强选项，尝试提供更便捷的随订随用体验。但这些似乎也尚未与Notion的架构与文化——一个统一的工作空间，把知识、任务和自动化整合在同一个语义平面下，不需要用户频繁切换上下文——形成直面竞争，至少目前看来似乎如此。

回望十二年，Notion显然走出了一条足够独特的道路。现在，它既不是纯粹的AI公司，也早已超越了“笔记应用”的定义，更在行业巨头的包围下维持了一个相对独特的位置。但在回过头来，对Notion来说，“5亿美元”并不能保证未来。而一旦谈及这个问题，它也就时刻需要面对这个位置所赋予它的考验。

如今，Notion或许已经证明了耐力，但能否在这场没有终点线的马拉松里存活下来，答案依然是关于未知。

封面来源：Team Nocoloco on Unsplash