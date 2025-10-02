据媒体报道，港交所今日信息显示，岚图汽车科技股份有限公司向港交所提交上市申请书，中金公司为其独家保荐人。
据悉，岚图汽车成立于 2021 年，是东风公司旗下高端智慧新能源品牌，覆盖轿车、SUV 及 MPV 三大细分市场。
业绩方面，岚图汽车在 2022 年、2023 年、2024 年及截至 2024 年及 2025 年 7 月 31 日止的 7 个月期间，分别实现收入人民币 60.518 亿元、人民币 127.494 亿元、人民币 193.606 亿元、人民币 82.954 亿元及人民币 157.815 亿元，2022–2024 年复合年增长率为 78.9%，截至 2025 年 7 月 31 日止的 7 个月同比增速为 90.2%。公司毛利率从 2022 年度的 8.3% 上升至 2024 年度的 21.0%，又在截至 2025 年 7 月 31 日止的 7 个月期间进一步上升至 21.3%。
根据岚图汽车官方披露数据，岚图汽车 2025 年 9 月交付 15224 辆，1-9 月累计同比增长 85%。
作为背景，奇瑞汽车刚于上月 25 日在香港交易所成功上市，募资额达 91.4 亿港元，成为今年港股市场规模最大的车企 IPO（截至当时）。